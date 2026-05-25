Không chủ quan với dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Trang trại lợn của anh Trần Quốc Khánh bảo đảm đàn vật nuôi được tiêm đúng, đủ các loại vắc-xin

Chủ động từ cơ sở

Trại chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Đỗ Lương ở TDP An Dương, phường Thủy Xuân thời điểm này được quản lý nghiêm ngặt. Với diện tích rộng gần 500m2, các chuồng nuôi được anh giữ gìn sạch sẽ, không có mùi hôi. Khu chuồng trại này đang duy trì thường xuyên hơn 10 con lợn nái, hàng chục lợn giống. Anh Lương cho biết, mỗi năm anh cho xuất chuồng 250 con lợn giống, hàng chục lợn nái. Thức ăn chăn nuôi chủ yếu sử dụng lúa xay nấu với hèm rượu, kết hợp với cá khô đã qua quy trình sấy đảm bảo diệt khuẩn.

“Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn, gia đình tôi đã chi hơn 10 triệu đồng mua thuốc phòng dịch và các loại hóa chất từ Hà Nội, đồng thời áp dụng quy trình phòng bệnh nghiêm ngặt quanh khu vực chuồng trại. Nhờ đó, việc chăn nuôi của gia đình đến nay chưa xảy ra tình trạng thiệt hại vì lợn nhiễm bệnh…”, anh Lương khẳng định.

Là cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, trang trại lợn của anh Trần Quốc Khánh ở phường Phong Dinh luôn duy trì số lượng hơn 1.000 con lợn thịt. Mấy tháng gần đây, trang trại thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo đúng hướng dẫn của ngành chức năng. Anh Khánh cho biết, để đảm bảo phòng bệnh hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, trang trại tuân thủ chặt chẽ quy trình tiêm phòng cho vật nuôi gồm các loại vắc-xin dịch tả lợn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng… cho tất cả đàn lợn trong trang trại.

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng đang xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhất là các địa phương lân cận, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Huế đã tăng cường 100% lực lượng đến các địa phương trọng điểm về chăn nuôi để tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; phối hợp đồng bộ với các địa phương trong kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc-xin. Chi cục cũng giám sát chặt chẽ tình hình đàn vật nuôi, đảm bảo việc phát hiện sớm dịch bệnh, cảnh báo và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Ông Trương Công Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền các địa phương thường xuyên tiến hành điều tra dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi và hướng dẫn hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt, từ việc tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi đến việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thức ăn và nước uống; khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên tiêu độc khử trùng và chủ động phối hợp khai báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở vật nuôi để có phương án xử lý kịp thời.

Đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển và giết mổ

Theo số liệu của Cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện 401 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn 321 xã của 25 tỉnh, thành phố với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 32.401 con, cao gấp 4,36 lần so với cùng kỳ năm 2025. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh lây lan vào địa bàn thành phố, lực lượng thú y đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ khâu vận chuyển và giết mổ gia súc nhằm đảm bảo nguồn cung cấp các sản phẩm từ động vật an toàn.

Tại 2 chốt kiểm dịch động vật phía bắc và phía nam trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố, lực lượng thú ý đã bố trí, tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm tra thủ tục kiểm dịch, kiểm tra lâm sàng động vật, tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, phụ trách 2 chốt kiểm dịch động vật phía nam và bắc thành phố thông tin: Hiện nay, cán bộ thú y tại các chốt kiểm dịch tăng cường quản lý 24/24 đối với các xe vận chuyển động vật qua chốt, đảm bảo đầy đủ quy trình như số liệu động vật trên xe, số xe qua chốt, yêu cầu các xe vận chuyển chứng minh nguồn gốc xuất xứ của động vật như tem vệ sinh thú y, đảm bảo vật nuôi qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh công tác kiểm soát, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến thịt gia súc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn về dịch bệnh trên địa bàn…