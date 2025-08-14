Để doanh nghiệp lớn lên cùng khát vọng của thành phố

Hội thảo ứng phó của doanh nghiệp trước chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin bổ ích

Đông nhưng chưa tinh

Tính đến giữa năm 2025, Huế đã có hơn 6.100 DN đang hoạt động, tăng hơn 2.000 DN so với năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm, có 552 DN thành lập mới, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, kéo theo tổng vốn đăng ký tăng đến 144%. Đó là những con số rất đáng chú ý. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian ấy, có đến 649 DN tạm ngưng hoạt động. Rõ ràng, sự tăng trưởng về số lượng chưa đồng nghĩa với sự trưởng thành về chất lượng. Một cộng đồng DN manh mún, chủ yếu là siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khó có thể là động lực chính cho quá trình chuyển mình của một đô thị trực thuộc Trung ương như Huế.

Điều đáng suy ngẫm là nếu mục tiêu 1.000 DN mới chỉ là việc cấp tài khoản lên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, thì thành tựu ấy có thể đạt được tương đối dễ dàng nhưng chưa tương xứng với kỳ vọng xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân năng động. Bởi một hệ sinh thái số không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu năng lực công nghệ, thiếu dữ liệu thực chất và thiếu những chủ thể biết tận dụng nền tảng ấy để tăng trưởng.

Trong các cuộc trao đổi gần đây, nhiều DN ở Huế thẳng thắn chia sẻ về khó khăn, vướng mắc mà họ đang gặp phải. Trong đó, các khó khăn phổ biến vẫn là nhiều DN chưa có bộ máy kế toán điện tử, chưa biết cách tiếp cận thương mại điện tử, càng chưa nói đến việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu, AI hay các công cụ số vào quản trị DN…

Trước thách thức ấy, chính quyền các cấp đang thể hiện quyết tâm đồng hành. Điển hình như việc cải cách hành chính, hỗ trợ DN ở các địa phương là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Nhiều buổi đối thoại chính sách, tư vấn thuế, đất đai, đào tạo chuyển đổi số... để nâng cao năng lực cho DN được các cơ quan liên quan tổ chức. Song, điều cộng đồng DN cần hơn là một hệ sinh thái đủ mạnh, đồng bộ và thiết thực để chuyển từ “muốn” sang “dám” và “làm được”.

Thực tế, việc cấp mã số, tài khoản cho DN mới không khó. Nhưng để các DN ấy “sống khỏe”, tồn tại qua giai đoạn đầu tiên và đủ sức vươn xa thì cần nhiều điều kiện đồng hành hơn. Đó là nền tảng công nghệ dễ tiếp cận, là các gói tín dụng ưu đãi đi kèm tư vấn, là chính sách thuế phù hợp, là sự kết nối thị trường trong và ngoài nước và đặc biệt là một hệ thống đào tạo nguồn nhân lực có năng lực số, hiểu thị trường, đủ bản lĩnh cạnh tranh.

Phát huy nội lực

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Phan Quý Phương nhiều lần khẳng định ở các hội nghị, đối thoại với DN: Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ DN mở rộng thị trường, đồng thời gỡ khó cho các DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Những cam kết ấy đang được cụ thể hóa bằng các hội thảo chuyên đề, các chương trình xúc tiến đầu tư, các nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính, phối hợp liên ngành giữa thuế, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, logistics...

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng thách thức lớn nhất vẫn nằm ở năng lực nội sinh của DN. Cần thẳng thắn thừa nhận: Nếu không có một chiến lược phát triển DN toàn diện thì các DN nhỏ và vừa chiếm tới 97% cộng đồng DN Huế rất dễ bị tổn thương trước những cú sốc thị trường. Và khi đó, các chỉ tiêu đẹp về số lượng sẽ không còn nhiều ý nghĩa thực chất.

Trong bối cảnh quốc gia đang hướng đến mục tiêu có 2 triệu DN vào năm 2030, tương đương 20 DN/1.000 dân, thì Huế với dân số như hiện nay cần khoảng 22.000 DN để tiệm cận mặt bằng chung. Nhưng hơn cả đếm số, Huế cần một cộng đồng DN có sức cạnh tranh thực thụ, có khả năng tham gia và dẫn dắt chuỗi giá trị khu vực, có thể ứng dụng công nghệ để bứt phá trong các lĩnh vực có lợi thế như công nghiệp sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục, du lịch thông minh.

Chuyển hướng thu hút đầu tư cũng là một phần trong chiến lược dài hạn. Điều đó đòi hỏi các DN địa phương cũng phải nâng cấp mình, nếu không muốn bị tụt lại sau trong một sân chơi mới đầy cạnh tranh.

Không thể kỳ vọng “1.000 DN mới” sẽ ngay lập tức làm thay đổi diện mạo kinh tế Huế. Nhưng nếu được triển khai đúng hướng, lấy chất làm gốc, lấy công nghệ làm đòn bẩy, lấy doanh nhân làm trung tâm thì đây có thể là nền móng cho một thế hệ DN mới: Hiện đại hơn, bền vững hơn và mang trong mình sứ mệnh gìn giữ bản sắc Huế trong một thế giới đầy biến động. Và chính thế hệ DN ấy, chứ không phải những con số, mới là thước đo thực sự cho năng lực phát triển của một đô thị trực thuộc Trung ương.