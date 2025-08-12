Ký kết hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Hue IPBSA và KIND cùng ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tìm hiểu, phối hợp cung cấp thông tin, kết nối trong các lĩnh vực: phát triển đô thị bền vững, phát triển hạ tầng, công nghiệp thân thiện môi trường, xúc tiến thương mại - đầu tư - khoa học kỹ thuật - văn hóa - du lịch - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các hoạt động phát triển bền vững khác. Các hình thức hợp tác bao gồm cung cấp thông tin quy hoạch tổng thể, nghiên cứu, trao đổi thông tin pháp luật đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư của Huế tới nhà đầu tư Hàn Quốc và hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết với KIND triển khai nghiên cứu đầu tư theo quy định hiện hành.

Bản ghi nhớ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký. Mục tiêu của hợp tác là thúc đẩy các định hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song song với bảo tồn bản sắc văn hóa - lịch sử đặc trưng của thành phố Huế; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thành phố Huế trở thành một đô thị sáng tạo và phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao đổi tại lễ ký kết

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ, Huế đã và đang triển khai rất nhiều chương trình, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên đây là lần đầu, Hue IPBSA ký kết hợp tác với một công ty đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị. Đồng thời bày tỏ mong muốn sau hợp tác, KIND sẽ tham gia nghiên cứu và triển khai nhiều dự án đầu tư hạ tầng, kết nối di sản ở Huế; kết nối giới thiệu Huế đến với các doanh nghiệp đối tác của KIND.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sau lễ ký kết, Hue IPBSA có kế hoạch hỗ trợ KIND trong nghiên cứu đầu tư, tiến hành sơ kết đánh giá để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến Huế. Thành phố cũng cam kết hỗ trợ tối đa để KIND và các đối tác có thể nghiên cứu, triển khai các dự án tại Huế.