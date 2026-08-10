Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 20/8/2026 đến ngày 26/8/2026

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T6, 21/08/2026

5:30

7:30

- TBA An Ninh Hạ - BC530073: Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế); Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 228), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ;

- TBA An Ninh Hạ 3 - BC530188: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 160 đến số nhà 208).