Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 20/8/2026 đến ngày 26/8/2026

|
TT
|
|
|
Thời gian tạm ngừng cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T5, 20/08/2026
|
5:30
|
7:00
|
- Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (TBA Trung Tâm Pháp Y - BD530150);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Mai Lượng - BD530175).
|
Phường Hương An
|
7:00
|
15:30
|
HTX NN Thống Nhất (TBA Bơm Ruộng Lườn - BD530226)
|
Phường Hương An
|
2
|
T6, 21/08/2026
|
5:30
|
7:30
|
- TBA An Ninh Hạ - BC530073: Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế); Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 228), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ;
- TBA An Ninh Hạ 3 - BC530188: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 160 đến số nhà 208).
|
Phường Kim Long
|
7:30
|
16:10
|
- TBA Trung Hòa - BC53063, TBA Trung Hòa 2 - BC530207: Đường An Ninh, Nguyễn Hoàng (từ kiệt 36 đến cầu An Ninh Hạ), kiệt 33 và 57 Nguyễn Hoàng;
- TBA Kim Long 11 - BC530205: KDC Kim Long, kiệt 38 Phạm Thị Liên
|
Phường Kim Long
|
16:10
|
18:00
|
- TBA An Ninh Hạ - BC530073: Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế); Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 228), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ;
- TBA An Ninh Hạ 3 - BC530188: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 160 đến số nhà 208).
|
Phường Kim Long
|
3
|
T7, 22/08/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Tây Linh 3 - BC530095: Đường Thánh Gióng (từ đường Phan Huy Ích đến đường Phạm Đình Hổ), Thế Lữ (từ đường Thánh Gióng đến đường Thái Phiên), Thái Phiên (từ Trần Nhật Duật đến Phạm Đình Hổ) kiệt 17 Lê Trung Đình.
|
Phường Phú Xuân
|
4
|
T3, 25/08/2026
|
6:00
|
15:50
|
TBA Mỹ Lại - BC530239: Tổ 9, tổ 10, Khu vực 4; Thôn Mỹ Lại
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T7, 22/08/2026
|
6:30
|
13:00
|
Các TBA ĐC Trường An 1, Trường An 2, Trường TH GTVT (Trường CĐ Giao thông Huế), XN Thuốc Lá, Thủy Trường 1, Phan Bội Châu 3, Phan Bội Châu 4, Nhánh A TBA Thủy Trường 4:
Đường Chế Lan Viên, Xuân Diệu (từ số 01 đến 77), Võ Liêm Sơn, Phan Bội Châu (từ số 142 đến số 352), Ngự Bình (từ số 197 đến 229), Tam Thai (từ số 01 đến số 47), Đào Tấn (từ số 02 đến 26).
|
Phường Thuận Hóa
|
9:15
|
10:45
|
- Nhà khách Tổng Liên đoàn - CN thành phố Huế, HKD Cơ Sở Sản xuất Đá Tinh Khiết Ngọc Quang (TBA Khách sạn Sông Hương - [AD530287]
|
Phường Vỹ Dạ
|
2
|
CN, 23/08/2026
|
5:00
|
17:30
|
TBA TĐC Đại học Huế, TBA Nguyễn Hữu Cảnh:
Đường Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả, Khu TĐC Đại học Huế
|
Phường An Cựu
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T5, 20/08/2026
|
6:30
|
8:20
|
- TBA Trung Thạnh 2, TBA Chánh An, TBA Chánh An 2;
- HTX Sản xuất nông nghiệp Chính An (các TBA Bơm Chính An, Bơm Ô Sa Nhơn, Bơm Phong Chương 1 -CD530124 (Bơm Ô Đồng Bèn));
- HTX Sản Xuất KDDV Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Cồn Lôi, TBA Bơm Ô Đạt Nhất);
- HTX Sản xuất nông nghiệp Trung Thạnh (Bơm Ô Đạt Nhất);
- Hộ kinh doanh Quang Thái (TBA HKD Nguyễn Thị Nga).
|
Phường Phong Dinh
|
16:00
|
17:30
|
- TBA Trung Thạnh 2, TBA Chánh An, TBA Chánh An 2;
- HTX Sản xuất nông nghiệp Chính An (các TBA Bơm Chính An, Bơm Ô Sa Nhơn, Bơm Phong Chương 1 -CD530124 (Bơm Ô Đồng Bèn));
- HTX Sản Xuất KDDV Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Cồn Lôi, TBA Bơm Ô Đạt Nhất);
- HTX Sản xuất nông nghiệp Trung Thạnh (Bơm Ô Đạt Nhất);
- Hộ kinh doanh Quang Thái (TBA HKD Nguyễn Thị Nga).
|
Phường Phong Dinh
|
2
|
T2, 24/08/2026
|
7:30
|
15:00
|
- Các TBA Trạch Phổ 2, Mỹ Xuyên, Phước Phú, Nam Hòa 1, 2, 3;
- TBA Mỹ Xuyên: CTCP Cấp nước Huế
- Công ty TNHH Liên doanh Carmen (TBA Gốm Mỹ Xuyên -CD830214).
|
Phường Phong Dinh
|
3
|
T3, 25/08/2026
|
7:30
|
15:30
|
TBA Phong Bình 1, 2; TBA Xóm Hóp.
|
Phường Phong Dinh
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T6, 21/08/2026
|
7:30
|
11:30
|
Nhánh A TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5: Đường Nguyễn Tất Thành
|
Phường Thanh Thủy
|
7:30
|
15:30
|
TBA Lương Mỹ 3 - PC530363: Đường Thuận Hóa
|
Phường Hương Thủy
|
2
|
T7, 22/08/2026
|
7:30
|
10:00
|
TBA VP HTX Thủy Phù 2: Thôn 6
|
Phường Phú Bài
|
10:00
|
11:30
|
CTCP Cấp nước Huế (TBA Cấp nước Phú Bài (HUEWACO) - [PD530148])
|
Phường Hương Thủy
|
3
|
T2, 24/08/2026
|
7:30
|
16:30
|
- HTX NN Thủy Phù (TBA Tân Khai-PD530127);
- HTX NN Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1-PD530128);
- TBA Bơm Thủy Phù 4, TBA Thủy Phù 3
|
Phường Phú Bài
|
7:30
|
16:30
|
TBA Bơm Vinh Thái - PC530010
|
Xã Phú Vang
|
7:30
|
16:30
|
Các TBA Tô Đà, Tô Đà 2, Tân Tô, Bơm Thủy Tân, TBA Tân Tô 3
|
Phường Hương Thủy
|
4
|
T3, 25/08/2026
|
8:30
|
14:30
|
TBA X840: Đường Nguyễn Tất Thành
|
Phường Phú Bài
|
5
|
T4, 26/08/2026
|
7:30
|
15:30
|
TBA Thủy Phương 7
|
Phường Thanh Thủy
|
|
ĐL Quảng Điền
|
1
|
T5, 20/08/2026
|
8:20
|
16:00
|
- Các TBA: Phong Phú 1, 2; TBA Bơm Nhất Phong;
- TDP Mỹ Phú, TDP Nhất Phong, TDP Bàu.
|
Phường Phong Dinh
|
2
|
T2, 24/08/2026
|
7:30
|
13:45
|
TBA Điền Hòa 5, Nhánh C TBA Điền Hòa 8: TDP 4
|
Phường Phong Phú
|
3
|
T3, 25/08/2026
|
7:30
|
14:30
|
TBA Đông Vinh 2, TBA Đông Vinh 7: Thôn Sơn Tùng, Thôn Cao Xá
|
Xã Đan Điền
|
4
|
T4, 26/08/2026
|
7:15
|
15:45
|
Các TBA Đông Vinh 1, Đông Vinh 1 (RD), Nam Vinh 3 (RD), Nam Vinh 3, Nhánh B TBA Đông Vinh 3:
- Thôn Đức Trọng, Thôn Ô Sa, Thôn Thanh Cần-Trọng Đức, Thôn Phổ Lại, Thôn Sơn Tùng
|
Xã Đan Điền
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 20/08/2026
|
6:00
|
16:00
|
Thôn Diêm Tụ, Thôn Trường Lưu, Thôn Đức Thái, Thôn Thanh Lam
|
Xã Phú Vang
|
2
|
T6, 21/08/2026
|
7:30
|
10:30
|
Xã Phú Vang
|
Xã Phú Vang
|
3
|
T2, 24/08/2026
|
8:00
|
14:30
|
Phường Mỹ Thượng
|
Phường Mỹ Thượng
|
4
|
T3, 25/08/2026
|
7:30
|
11:30
|
Các Thôn Hà Giang, Thôn Phường Nhất, Thôn 1, 3, 4, 5
|
Xã Phú Vinh
|
5
|
T4, 26/08/2026
|
7:00
|
16:00
|
Thôn Hà Úc
|
Xã Phú Vinh
|
|
ĐL A Lưới
|
1
|
T5, 20/08/2026
|
7:30
|
17:00
|
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 203 - ED510092)
|
Xã A Lưới 1
|
2
|
T6, 21/08/2026
|
7:30
|
11:00
|
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuấn Vũ (TBA Xay đá suối Râng - ED630121, TBA Xay đá suối Râng 2 - ED630128)
|
Xã A Lưới 3
|
8:00
|
11:30
|
Nhánh TBA Thị Trấn 1: một phần thôn Tà Rê (thôn 4 cũ)
|
Xã A Lưới 2
|
14:00
|
16:30
|
CTCP Thủy điện Trường Phú, Công ty TNHH XDTM và Chế biến Lâm sản Thăng Long (TBA T2 A Lin - ED530105)
|
Xã A Lưới 1
|
3
|
T2, 24/08/2026
|
7:30
|
17:00
|
- TBA Ka Leng (một phần thôn Nhâm, một phần thôn Hồng Quảng);
- TBA Nhâm 1 (một phần thôn A Bả);
- TBA A Bả (một phần thôn A Bả);
- TBA Nhâm 2 (một phần thôn Nhâm);
- TBA A Hưa (một phần thôn Nhâm);
|
Xã A Lưới 2
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 20/08/2026
|
8:00
|
9:30
|
Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) - TBA Laguna
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
2
|
T6, 21/08/2026
|
7:30
|
15:00
|
- TBA Đồng Đưng;
- CTCP Điện lực Phú Lộc (Các TBA Huyện Ủy, Cơ Khí, CS T2 Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Chiếu sáng Bạch Mã, VQG Bạch Mã, Nhị Hồ 1, 2; Khe Su, Xóm Cồn 1, 2; Bắc Hà, Đông Lưu, Đông Lưu 2, Trung An, Hòa Mậu,Trung Phước);
- Công an xã Phú Lộc (TBA Công an huyện Phú Lộc);
-Ban QLDA Cứu hộ Gấu Việt Nam Tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã (TBA Trung tâm Cứu Hộ Gấu);
- Nguyễn Thị Mảng (TBA Nhị Hồ 1);
- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH Bạch Mã Village (TBA Village Bạch Mã);
- CTCP Đầu Tư Lộc Vĩnh (TBA Đông Lưu).
|
Xã Phú Lộc
|
3
|
T3, 25/08/2026
|
7:30
|
11:30
|
HTX Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (TBA Hải Vân)
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
14:00
|
15:30
|
HTX Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (TBA Lộc Hải 4)
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
4
|
T4, 26/08/2026
|
8:00
|
10:00
|
Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG Phú Gia T3
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T2, 24/08/2026
|
7:30
|
11:00
|
CTCP TM và SX Nến Thái Bình, Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA Xay Đá 3-2)
|
Phường Hương Trà
|
2
|
T3, 25/08/2026
|
7:30
|
14:00
|
Các TBA Vân Cù 1, 2, 3, 4, 5
|
Phường Kim Trà
|
3
|
T4, 26/08/2026
|
7:30
|
12:00
|
Các TBA Tây Toàn, Tây Toàn 2, Dương Sơn, Cổ Lão, Giáp Kiền
|
Phường Kim Trà