Đồng chí Phạm Đức Tiến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Đến thăm Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, đồng chí Phạm Đức Tiến gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của đơn vị; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cơ quan báo chí chủ lực của thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua.

Đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương. Đặc biệt, đơn vị đã đồng hành cùng thành phố trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Huế đến với người dân, du khách và bạn bè trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với hoạt động báo chí ngày càng cao, khối lượng công việc lớn và áp lực thông tin ngày càng tăng, đồng chí Phạm Đức Tiến mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TP. Huế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nhất là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Dịp này, đồng chí Phạm Đức Tiến cũng đến thăm Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TP. Huế. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, phóng viên của đơn vị nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí ghi nhận những đóng góp tích cực của Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Huế trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các sự kiện nổi bật của địa phương. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của TP. Huế, góp phần lan tỏa những thành tựu và khát vọng phát triển của địa phương trong thời gian tới.