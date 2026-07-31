Diễn tập nâng cao năng lực phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng quà cho các lực lượng thực binh

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện các phương án phòng, chống bão lụt sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Tình huống giả định đặt ra cho cuộc diễn tập là do ảnh hưởng của bão số 5, Chủ tịch UBND thành phố ra các công điện chỉ đạo tổ chức di dời, sơ tán Nhân dân ở các thôn ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được công điện của thành phố và hướng dẫn của các ngành, Thường trực Đảng ủy đã tổ chức hội ý nhanh để triển khai một số công việc chính. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã triệu tập và tổ chức họp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự để triển khai nhiệm vụ, điều chỉnh phương án PCBL&TKCN. Trước diễn biến của thiên tai, các lực lượng khẩn trương triển khai phương án cảnh báo, chằng chống nhà cửa, di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Phần diễn tập thực binh gồm 3 vấn đề huấn luyện: Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, chằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời, sơ tán Nhân dân; khắc phục sự cố, cứu hộ, cứu nạn và cứu sập công trình; tìm kiếm cứu nạn trên sông và khắc phục hậu quả.

Một trong những điểm nhấn của phần thực binh là việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để hỗ trợ trinh sát, thả phao cứu người và tiếp cận các khu vực bị cô lập, nơi phương tiện cứu hộ khó tiếp cận. Đặc biệt, lực lượng tăng cường của thành phố phối hợp cứu những người dân mắc kẹt trên mái nhà, trong đó ưu tiên cứu trẻ nhỏ, người già và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố cho biết, thành phố Huế là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, mưa lớn và ngập lụt. Thực tiễn các đợt bão, lũ cho thấy những bài học sâu sắc về yêu cầu chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhất là năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp khi thiên tai xảy ra.

Mục tiêu quan trọng nhất là kiểm tra, đánh giá thực chất việc vận hành cơ chế của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, từ tiếp nhận, tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp ứng phó đến tổ chức lực lượng, chỉ huy và xử lý các tình huống phát sinh. Qua diễn tập phải làm rõ khả năng chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, quyết định kịp thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các lực lượng; đồng thời xác định rõ, khi tình huống vượt quá khả năng của cơ sở, cơ chế báo cáo, đề nghị cấp trên hỗ trợ và tổ chức tiếp nhận, sử dụng lực lượng tăng cường được thực hiện như thế nào.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nghiêm túc, sát tình huống, sát thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ; không làm hình thức, không chạy theo thành tích. Mỗi nội dung phải được xem là một lần kiểm tra khả năng thực tế của cơ chế chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị sau diễn tập, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lộc An tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nhất là trong công tác nắm bắt, xử lý thông tin, ra quyết định, tổ chức lực lượng, thông tin liên lạc, phối hợp, hiệp đồng và tiếp nhận lực lượng tăng cường của thành phố; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh phương án, bảo đảm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.

* Một số hình ảnh tại buổi diễn tập do phóng viên Huế ngày nay Online ghi lại:

Tình huống giả định trong cuộc diễn tập là bão số 5 gây ra mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt gây chia cắt nhiều khu dân cư

Khẩn trương di dời, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn

Khắc phục sự cố, cứu hộ, cứu nạn và cứu sập công trình là một trong ba vấn đề huấn luyện tại buổi thực binh diễn tập

Lực lượng y tế phối hợp đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm

Kịp thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

Khẩn trương chữa cháy cho ngôi nhà bị chập điện