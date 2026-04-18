Phú Bài: Tạo đột phá trong thu hút đầu tư

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài

Ông có thể đánh giá vai trò của KCN Phú Bài trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay?

KCN Phú Bài hiện là động lực tăng trưởng chủ lực, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của phường. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp tại KCN chiếm khoảng 80% tổng giá trị công nghiệp toàn địa bàn, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất đạt hơn 33.129 tỷ đồng.

Không chỉ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, KCN Phú Bài còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao đời sống người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Đáng chú ý, sự phát triển của KCN đã kéo theo sự phát triển đồng bộ của các lĩnh vực dịch vụ, nhà ở và logistics, đồng thời, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của phường Phú Bài là trung tâm công nghiệp trọng điểm phía nam thành phố Huế.

Ông có thể nhấn mạnh những lợi thế nổi bật của Phú Bài đang giúp địa phương thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước?

Phú Bài sở hữu nhiều lợi thế mang tính chiến lược trong thu hút đầu tư. Trước hết là vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi khi nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố, trên hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời liền kề Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển logistics và giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, hạ tầng KCN ngày càng được hoàn thiện. Việc hình thành KCN Gilimex với quy mô hơn 460ha cùng các khu mở rộng đã tạo ra quỹ đất sạch sẵn sàng đón các dự án lớn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông và xử lý nước thải được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu của nhà đầu tư.

Ngoài ra, môi trường chính trị - xã hội ổn định cũng là một điểm cộng quan trọng. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Các chỉ tiêu an sinh xã hội đạt mức cao: 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ dân sử dụng nước sạch và rác thải được thu gom, xử lý hiệu quả. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tạo dựng hình ảnh một địa phương văn minh, đáng sống.

Cùng với đó, nguồn lao động dồi dào, chi phí hợp lý tiếp tục là lợi thế cạnh tranh giúp Phú Bài trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hạ tầng giao thông khang trang, tạo thuận lợi cho phát triển, thu hút đầu tư vào KCN

Vậy thời gian qua, Phú Bài đã triển khai những giải pháp cụ thể nào để cải thiện môi trường đầu tư?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi xác định cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Một trong những giải pháp nổi bật của địa phương là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính. Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã được số hóa, giúp rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư và cư trú.

Song song, địa phương cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các dự án trọng điểm, nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao cho nhà đầu tư. Các hoạt động đối thoại doanh nghiệp được duy trì thường xuyên, qua đó kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Những giải pháp này đã góp phần nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Hiện nay, những lĩnh vực nào đang được địa phương, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào KCN Phú Bài?

Phú Bài xác định thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu tiên chất lượng và phát triển bền vững. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ cho các ngành dệt may, da giày nhằm tận dụng lợi thế chuỗi cung ứng sẵn có.

Bên cạnh đó, địa phương chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Lĩnh vực logistics và kho bãi hiện đại cũng được ưu tiên phát triển nhằm tận dụng lợi thế gần sân bay quốc tế. Đồng thời, các dự án xanh, năng lượng tái tạo và sản xuất sạch cũng được khuyến khích nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Theo ông, đâu là những khó khăn, thách thức lớn nhất trong việc thu hút đầu tư hiện nay?

Bên cạnh những thuận lợi, Phú Bài cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết là áp lực về hạ tầng giao thông kết nối bên ngoài KCN, vẫn còn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ tại một số thời điểm.

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp khó khăn, đòi hỏi thời gian và sự đồng thuận cao từ người dân. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Một vấn đề đáng quan tâm nữa là nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng kịp nhu cầu khi các dự án lớn đi vào hoạt động. Điều này đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp đồng bộ, từ đào tạo nguồn nhân lực đến nâng cấp hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư.

Vậy chính quyền địa phương đã có giải pháp gì để khắc phục những khó khăn vừa nêu và đồng hành tốt hơn với doanh nghiệp, thưa ông?

Chúng tôi luôn xác định thu hút đầu tư phải đi đôi với đồng hành cùng doanh nghiệp. Chính quyền địa phương không chỉ hỗ trợ về thủ tục hành chính mà còn đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường sản xuất ổn định.

Đồng thời, địa phương còn tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tuyển dụng và ổn định nhân sự. Việc phát triển hạ tầng xã hội như nhà ở công nhân, trường học, cơ sở y tế cũng được phường chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động.

Đây chính là những yếu tố giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài và phát triển bền vững tại địa phương.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, theo ông, Phú Bài có chiến lược gì để tạo sự khác biệt?

Chúng tôi định hướng phát triển theo mô hình “hệ sinh thái công nghiệp - đô thị tích hợp”, nghĩa là không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất mà còn xây dựng môi trường sống chất lượng với đầy đủ tiện ích cho người lao động.

Cùng với đó, địa phương cũng đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc gắn phát triển công nghiệp với đổi mới sáng tạo và logistics chính là lợi thế riêng giúp Phú Bài tạo sự khác biệt trong thu hút đầu tư.

Xin cảm ơn ông!