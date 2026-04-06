Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ cấp

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ Dự án Khu Công nghiệp Gilimex

Tín hiệu tích cực từ các dự án hạ tầng

Trong cấu trúc phát triển KCN, hạ tầng chỉ là bước đầu, hiệu quả phụ thuộc vào doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, Huế cần tập trung lấp đầy KCN bằng các dự án công nghệ cao, tạo giá trị thực.

Theo ông Lê Hòa, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN, đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước, bảo đảm tính đồng bộ và tầm nhìn dài hạn. Hạ tầng không chỉ dừng ở hệ thống giao thông nội khu, điện, nước hay xử lý môi trường, mà còn cần gắn với khả năng kết nối vùng và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Khi nền tảng này được chuẩn bị tốt, KCN sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư thứ cấp, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác.

Trên địa bàn thành phố hiện có một số dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai, được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung và động lực mới cho việc thu hút đầu tư. Nổi bật là KCN La Sơn - Khu số 01 do Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) phát triển, với quy mô hơn 467ha, tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng theo mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững, tích hợp hạ tầng hiện đại, quản trị số và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Đại diện VSIP cho biết, KCN này sẽ ưu tiên thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các lĩnh vực công nghệ cao. Đây là những ngành phù hợp với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, để dự án triển khai đúng tiến độ, các khâu như giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, đánh giá tác động môi trường vẫn đang được đẩy nhanh, cho thấy “quỹ đất sạch” tiếp tục là điều kiện tiên quyết.

Song song đó, KCN La Sơn - Khu số 02 với quy mô hơn 225ha cũng đang được mời gọi nhà đầu tư. Khi hoàn thành, dự án này sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp đáng kể, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng khả năng tiếp nhận các dự án mới.

Một dự án khác là KCN Gilimex, quy mô khoảng 460ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. Dù kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 còn khiêm tốn, song doanh nghiệp đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ hoàn thiện các giai đoạn đầu, đưa vào khai thác khoảng 50ha đất thương phẩm và thu hút 5 dự án đầu tư thứ cấp. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng hạ tầng sang hình thành hoạt động sản xuất thực tế.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra thực địa Dự án Khu Công nghiệp Gilimex

Hướng đến lấp đầy các khu công nghiệp

Năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố đặt mục tiêu tạo bứt phá rõ nét trong thu hút và phát triển công nghiệp. Các chỉ tiêu được đề ra với tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách từ 9.000 - 11.000 tỷ đồng; giải ngân 100% vốn đầu tư công; doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 57.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất, nhập khẩu 2,3 tỷ USD; nộp ngân sách từ 7.000 - 7.500 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các KCN mới, thành phố xác định rõ, thu hút nhà đầu tư thứ cấp phải trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển.

Theo đó, một trong những hướng đi quan trọng được thành phố xác định là cải thiện “hạ tầng mềm”, đặc biệt là môi trường đầu tư và thủ tục hành chính. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch quy trình và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Việc tạo dựng niềm tin và sự thuận lợi cho nhà đầu tư được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Huế cũng kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Các ngành được ưu tiên thu hút đầu tư gồm: Công nghiệp sạch, công nghệ cao, điện tử, công nghệ thông tin, dược phẩm, chế biến sâu và logistics. Đây là những lĩnh vực vừa tạo giá trị gia tăng lớn, vừa phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của một đô thị di sản.

Bên cạnh đó, thành phố hướng tới hình thành các cụm liên kết ngành, phát triển hệ sinh thái công nghiệp gắn với các khu kinh tế và KCN trọng điểm như Chân Mây - Lăng Cô, La Sơn, Phú Bài, Phong Điền.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã tăng cường kiểm tra thực địa, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Khi kiểm tra tại dự án KCN La Sơn - Khu số 01 mới đây, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Thông điệp xuyên suốt mà lãnh đạo thành phố đưa ra là quỹ đất sạch phải sẵn sàng trước khi xúc tiến đầu tư, bởi nếu không giải quyết tốt khâu này, việc thu hút nhà đầu tư khó đạt hiệu quả thực chất.

Cùng với quỹ đất, hạ tầng kết nối được xác định là yếu tố then chốt. Các dự án giao thông liên kết KCN với sân bay Phú Bài, cảng Chân Mây và các tuyến cao tốc đang được ưu tiên triển khai. Thành phố cũng khuyến khích các chủ đầu tư hạ tầng chủ động tiếp cận, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu rõ lợi thế, quỹ đất và định hướng phát triển. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hướng đến mục tiêu “lấp đầy” KCN bằng các dự án chất lượng.