Đẩy mạnh sản xuất, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh việc sản xuất phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Cửa hàng xăng dầu của Petrolimex sẵn sàng cung ứng xăng E10 đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Chỉ thị nêu rõ, thực tế cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu sinh học hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa đạt được các mục tiêu đề ra.

Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời lồng ghép, tích hợp mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản pháp luật của các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tiềm năng và hiệu quả các ngành, lĩnh vực mới liên quan đến phát triển, sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học; đẩy nhanh thực hiện các chương trình, dự án, đề án thí điểm mô hình mới gắn với nhiên liệu sinh học, nhất là trong giao thông, công nghiệp và nông nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục người dân, cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của nhiên liệu sinh học; tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong quá trình thúc đẩy nhiên liệu sinh học.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; bảo đảm cung ứng xăng sinh học ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định và thúc đẩy phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, từng bước bảo đảm tự chủ về nguồn cung E100. 

Đồng thời, Bộ Công thương cần theo dõi sát sao thị trường trong và ngoài nước, phân tích và dự báo diễn biến cung cầu nhiên liệu sinh học để bảo đảm nguồn cung ổn định, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; xây dựng các kịch bản ứng phó khi xảy ra biến động thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

https://nhandan.vn/day-manh-san-xuat-phan-phoi-va-su-dung-nhien-lieu-sinh-hoc-post945288.html?gidzl=i7lqOZM2wZooPlrYDPxeER5Z_6SldRmt-Z6eRt_9kJByDFbeUPpiOAjZ_cmldxfZhpQbQpQmoYPfCOBdFW

Theo nhandan.vn
