EU thúc đẩy năng lực sản xuất nội khối

ClockThứ Tư, 11/02/2026 07:54
Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, củng cố nền tảng công nghiệp và tạo thêm giá trị gia tăng trong Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ủng hộ việc dành ưu tiên cho doanh nghiệp nội khối đối với hoạt động mua sắm công trong các lĩnh vực được coi là chiến lược.

Cờ của Liên minh châu Âu tung bay bên ngoài tòa nhà Berlaymont, trụ sở Ủy ban châu Âu, tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Trong thư gửi lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU, bà Von der Leyen nhấn mạnh, châu Âu phải vừa có khả năng bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình, vừa chủ động thúc đẩy năng lực sản xuất nội khối. Theo bà, một cơ chế ưu tiên đối với các doanh nghiệp châu Âu trong những lĩnh vực then chốt sẽ là công cụ cần thiết để góp phần đạt được mục tiêu này, đồng thời giúp hình thành các thị trường dẫn dắt trong những ngành then chốt. 

EC sẽ trình đề xuất vào cuối tháng này theo hướng ưu tiên các doanh nghiệp châu Âu trong hoạt động mua sắm công ở một số lĩnh vực như ô-tô và công nghệ xanh. Dự thảo đề cập khả năng yêu cầu các công ty châu Âu tham gia đấu thầu phải chứng minh khả năng bảo đảm quy định về tỷ lệ xuất xứ. Dự kiến, đề xuất này cùng với dự án thúc đẩy “Made in Europe” sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU về năng lực cạnh tranh diễn ra ngày 12/2 tại Bỉ. Tuy nhiên, các nước thành viên hiện vẫn đang trao đổi thêm về đề xuất này trước khi thống nhất nội dung văn bản cuối cùng.

Pháp luôn ủng hộ mạnh mẽ khái niệm “Made in Europe”, đặc biệt trong các lĩnh vực như pin xe điện và quốc phòng. Một số quốc gia thành viên khác, trong đó có Đức, cho rằng việc triển khai cần được cân nhắc thận trọng do lo ngại về gia tăng chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất ô-tô và doanh nghiệp công nghiệp. Một số nước thành viên khác như Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan và Thụy Điển cho rằng những quy định mới có thể phát sinh gánh nặng về quản lý.

Theo nhandan.vn
Thúc đẩy hợp tác phát triển giữa TP. Huế và tỉnh Quảng Trị

Chiều tối 5/2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thúc đẩy hợp tác phát triển giữa TP Huế và tỉnh Quảng Trị
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC

Ngày 28/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 được tổ chức tại Cebu, Philippines.

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC
Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã trải qua chặng đường hơn 35 năm trưởng thành và lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, nổi bật là việc ký kết và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

