Bang đầu tiên ở Ấn Độ cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

ClockThứ Sáu, 30/01/2026 09:01
Ngày 29/1, người phụ trách Công nghệ thông tin của bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, ông Nara Lokesh cho biết, chính quyền bang đã quyết định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội và đang nghiên cứu các công cụ pháp lý để thực thi quyền truy cập phù hợp với độ tuổi.

Người dân sử dụng điện thoại di động ở Kolkata, Ấn Độ. (Ảnh minh họa: Xinhua) 

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về chứng nghiện và lạm dụng trực tuyến.

Ông Lokesh cho biết, niềm tin vào mạng xã hội đang "sụp đổ", đồng thời cảnh báo "trẻ em đang sa vào việc sử dụng không ngừng nghỉ".

Ông Lokesh cũng nêu lên những lo ngại về sự an toàn trực tuyến của phụ nữ. Ông nhấn mạnh nhiều phụ nữ đang "phải đối mặt với sự lạm dụng trực tuyến. Không thể phớt lờ điều này".

Chính quyền bang Andhra Pradesh đã mời các nền tảng lớn bao gồm Meta, Google, X và ShareChat thảo luận và đánh giá các cách thức thực thi lệnh cấm.

Động thái này diễn ra sau các cuộc thảo luận tương tự ở bang Goa, miền tây Ấn Độ, nơi nhà chức trách cũng đang xem xét tính hợp pháp của lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em được đề xuất. 

Ấn Độ có khoảng 1 tỷ người dùng mạng internet. Theo số liệu của chính phủ, tất cả các thành phố và 95% làng mạc ở quốc gia đông dân nhất thế giới này được kết nối mạng.

Một cuộc khảo sát kinh tế thường niên đã khuyến nghị các hướng dẫn quốc gia về thời gian sử dụng màn hình của trẻ em. Khảo sát cho biết: "Các chính sách về giới hạn truy cập dựa trên độ tuổi có thể được xem xét, vì người dùng trẻ tuổi dễ bị lạm dụng và tiếp xúc với nội dung độc hại hơn".

Sự giám sát toàn cầu đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Australia đã cấm truy cập mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi vào tháng 12/2025, trong khi các nhà lập pháp Pháp tuần này đã thông qua một dự luật cấm người dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng này. Một số quốc gia khác cũng như Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các bước tương tự.

