Mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển liên vùng

Mở rộng không gian đô thị tạo động lực liên kết vùng. Ảnh: Văn Luân

Hạ tầng đồng bộ

Đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 26/1/2024, trong đó đã xác định một trong các tính chất của đồ án quy hoạch thành phố là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung về kinh tế biển.

Để làm giàu từ biển, thành phố đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng theo đúng định hướng quy hoạch chung đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, thành phố tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án (DA) hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các DA hạ tầng giao thông có tính chất kết nối, lan tỏa. Các DA đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn.

Điểm nhấn trong phát triển kết cấu hạ tầng của thành phố thời gian qua là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các DA trọng điểm như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên; các bến, đê chắn sóng cảng Chân Mây. Ngoài ra, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến kết nối khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh nhằm tạo động lực và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội như tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, Chợ Mai - Tân Mỹ, đường phía tây phá Tam Giang - cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa); tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường Vành đai 3.

Đồng thời, thành phố cũng bổ sung tuyến cao tốc tiềm năng Huế - A Lưới song song với Quốc lộ 49 nhằm tăng cường kết nối khu vực đô thị trung tâm với khu vực dự kiến phát triển đô thị A Lưới; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối cửa khẩu A Đớt, Hồng Vân; triển khai có hiệu quả tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua thành phố, gắn kết với liên vùng.

Đối với hạ tầng các cảng biển, thành phố sẽ xây dựng bến số 1 gồm 4 cầu cảng, bến số 2 gồm 8 cầu cảng thuộc Khu bến Phong Điền; đầu tư xây dựng bến số 6, 7, 8 tại Khu bến Chân Mây; cải tạo nâng cấp, kéo dài đường cất hạ cánh số 1, 2 của Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và xây dựng các đường lăn nối theo quy hoạch đảm bảo khai thác an toàn, ổn định lâu dài.

Theo Sở Xây dựng, thành phố đang phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, phù hợp các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng nhằm đảm bảo kết nối hiệu quả nội vùng, liên vùng và quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường sắt, đường thủy nội địa quốc gia, hàng hải, cảng hàng không, cảng cạn được thực hiện theo quy hoạch cấp quốc gia phê duyệt.

Chú trọng 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 khâu đột phá

Mới đây, tại hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch), UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, TP. Huế với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, vừa là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch lớn của miền Trung, vừa là đầu mối giao thông và cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn kết chặt chẽ với vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Vì vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch có ý nghĩa chiến lược nhằm định hình lại mô hình tổ chức không gian phát triển, khai thác tốt hơn những tiềm năng, lợi thế, đồng thời tạo ra động lực lan tỏa cho cả vùng.

Trong 2 năm đầu triển khai quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 7,3%/năm, quy mô kinh tế tăng lên rõ rệt, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn. “Đã đến lúc trong tầm nhìn quy hoạch, phải nhìn nhận Huế không chỉ là một đô thị bên sông Hương, mà là đô thị di sản sông - đầm phá - biển. Chính tầm nhìn “đô thị sông - đầm phá - biển” ấy sẽ làm cho quy hoạch Huế khác biệt, vừa tôn trọng di sản, vừa khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và xu thế phát triển xanh, bền vững”, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Do vậy, định hướng điều chỉnh Quy hoạch của thành phố cần ưu tiên tập trung vào 5 trụ cột lớn, gồm: Văn hóa - di sản làm nền tảng; Kinh tế tri thức, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển - đầm phá làm động lực; Quy hoạch sinh thái, đô thị sông - đầm phá - biển, thích ứng biến đổi khí hậu; Hạ tầng thông minh, kết nối liên vùng “từ núi đến biển”; Con người Huế - cộng đồng sông nước làm trung tâm.

Cũng tại hội thảo này, thành phố xác định, việc điều chỉnh Quy hoạch cũng tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 khâu đột phá trong thời kỳ quy hoạch. Trong đó, có nhiệm vụ trọng tâm đáng chú ý như: Hoàn thiện mô hình quản trị trực thuộc Trung ương trên nền tảng văn hóa, di sản văn hóa thông minh với vị thế 4 trung tâm của vùng và cả nước; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, chú trọng phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng số, hạ tầng giao thông chiến lược, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung phát triển các ngành kinh tế biển, kinh tế di sản, phát triển mạnh một số ngành công nghiệp mới nổi như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip…

Song song đó, các khâu đột phá mà thành phố chú trọng sẽ là: Phát triển hệ thống đô thị di sản kết hợp đô thị hiện đại, thông minh gắn với vị thế 4 trung tâm của vùng và cả nước; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; phát triển có trọng tâm, trọng điểm hệ thống cảng biển, hàng không và hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp, công nghệ cao.

Thành phố cũng chú trọng phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá nhằm xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; là cực tăng trưởng, động lực phát triển của vùng động lực miền Trung với hệ thống cảng biển nước sâu Chân Mây đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển chuỗi khu kinh tế, công nghiệp, đô thị biển - đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đặc sắc của khu vực...