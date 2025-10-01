Tiềm lực kinh tế biển nhìn từ Chân Mây - Lăng Cô

Xuất nhập hàng tại cảng Chân Mây

Thay đổi mạnh mẽ

Từ trung tâm TP. Huế, vượt qua hầm Phước Tượng chưa đến một giờ chạy xe, Chân Mây - Lăng Cô hiện ra như một dải lụa mềm. Xưa nay người ta ví Chân Mây - Lăng Cô như một bức tranh sơn thủy hữu tình ít nơi nào có được.

Chân Mây - Lăng Cô có diện tích hơn 27.000ha, là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển quốc gia, được xác định là động lực tăng trưởng của TP. Huế và khu vực miền Trung. Từ năm 2006 đến nay, diện mạo Chân Mây - Lăng Cô thay đổi từng ngày. Những bãi cát trắng mênh mông giờ đây xuất hiện các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà máy công nghiệp sạch sầm uất. Cảng nước sâu Chân Mây - một trong số ít cảng đón tàu quốc tế trọng tải lớn hiện đang đầu tư thêm bến số 4 và 5 để hoàn thành mục tiêu có 8 bến vào năm 2030.

Ông Trần Đình Quốc, kỹ sư giám sát của Công ty CP Hàng hải Vsico - đơn vị đang đầu tư xây dựng bến số 4, cảng Chân Mây chia sẻ: “Chúng tôi chọn Chân Mây - Lăng Cô để đầu tư vì vị trí lý tưởng. Cách trung tâm TP. Huế và Đà Nẵng cũng như Cảng hàng không quốc tế Phú Bài chưa đến 50km; hàng hóa các nơi qua cảng Chân Mây có nhiều lợi thế khi xuất ra nước ngoài”.

Đầu tư xây dựng hạ tầng logictics ở Chân Mây - Lăng Cô

Đến nay, Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô thu hút 63 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 105.000 tỷ đồng, trong đó có 18 dự án FDI, vốn đăng ký 2.560 triệu USD, tương đương 57.260 tỷ đồng. Trong đó, Dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô của Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) đã định vị thương hiệu du lịch đẳng cấp quốc tế và tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương.

Chị Lê Thị Hồng, nhân viên chăm sóc khách hàng tại Laguna Lăng Cô chia sẻ, cách đây 4 năm, chị làm việc thời vụ ở Đà Nẵng nhưng bây giờ có công việc gần nhà, thu nhập ổn định, lại có cơ hội trau dồi kiến thức ngoại ngữ nên rất vui. Những trường hợp như chị Hồng ở KKT Chân Mây - Lăng Cô hiện nay khá nhiều. Từ một vùng quê biển nghèo khó, nay Chân Mây - Lăng Cô được gọi tên trong bản đồ các điểm đến đầu tư năng động ở miền Trung.

Mới đây, TP. Huế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty CP Kim Long Motor Huế, nhằm thúc đẩy các dự án công nghiệp xanh, đô thị thông minh và logistics tại Chân Mây - Lăng Cô. Sự kiện này được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng tầm KKT này trong những năm tới.

Đầu tư hạ tầng kho bãi, trung tâm logictics ở Chân Mây - Lăng Cô

Quy hoạch đồng bộ

Sự phát triển thường đi kèm nhiều thách thức. Phát triển nhanh mà thiếu bền vững là những bài học mà nhiều địa phương ven biển khác đã vấp phải. Vì vậy, Chân Mây - Lăng Cô cần có định hướng phát triển cụ thể, với mục tiêu không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần. Đây cũng là mục tiêu của thành phố đặt ra trong định hướng phát triển chung.

Tại khu vực Hói Mít, Hói Dừa (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc trước đây) nhiều người dân dần chuyển nghề từ chăn nuôi, vườn tược sang làm du lịch cộng đồng. Song do chưa có quy hoạch cụ thể, hạ tầng thiếu đồng bộ khiến mô hình này còn manh mún. “Nhiều gia đình muốn đầu tư homestay mà chưa rõ quy định, sợ khi làm xong lại bị vướng quy hoạch mà vứt bỏ thì lãng phí” - anh Lê Ty, người dân ở tổ dân phố Hói Mít (cũ) băn khoăn.

Bên cạnh đó, hạ tầng kết nối trong khu vực cũng cần được cải thiện để thu hút đầu tư. Chân Mây - Lăng Cô có nhiều tiềm năng nhưng hiện vẫn chưa đồng bộ, thiếu hệ thống nhà ở xã hội, văn hóa, dịch vụ, hạ tầng hậu cần logistics và các dịch vụ đi kèm. Gần đây, địa phương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách tốt để thu hút các nhà đầu tư nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng.

Hạ tầng cơ sở sản xuất hàng hóa ngày càng nhiều ở Chân Mây - Lăng Cô

Tại các hội thảo liên quan đến quy hoạch phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô, một số chuyên gia cho rằng, việc phát triển không kiểm soát có thể làm mai một những giá trị tự nhiên vốn đặc biệt của vùng. Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính khi góp ý vào Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nhận định: “Chân Mây - Lăng Cô có vai trò quan trọng không chỉ để phát triển kinh tế phạm vi địa phương mà vươn tầm cả khu vực miền Trung. Giá trị lớn nhất ở đây là sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người là điều thu hút lâu dài. Vì vậy, cần những chiến lược phát triển phù hợp”.

Mới đây, TP. Huế công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2045, ngoài mục tiêu trở thành KKT tổng hợp, đa ngành, hiện đại, thân thiện môi trường, có ưu tiên xây dựng các khu đô thị mới, nhà ở xã hội…

Để đạt mục tiêu trên, Chân Mây - Lăng Cô cần có chiến lược tổng thể, cụ thể hóa đồng bộ giữa quy hoạch, đầu tư và cộng đồng. Phải chọn lọc khi mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp theo hướng xanh; ưu tiên thêm hạ tầng giao thông kết nối, nhất là đường trục trung tâm KKT; hạ tầng bến cảng thể hiện được trung tâm logistics liên vùng và không chỉ là nơi neo đậu tàu mà phải chú trọng đến vấn đề môi trường khi phương tiện ra vào xuất, nhập hàng hóa. Bên cạnh đó, quá trình phát triển ở Chân Mây - Lăng Cô phải có vai trò của cộng đồng địa phương. Không ai hiểu biển bằng người dân sống nhờ biển. Họ cần được đào tạo, chuyển đổi sinh kế, có tiếng nói trong các quyết sách và được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án đầu tư…