Công nghiệp tăng tốc, mở dư địa tăng trưởng

Lắp ráp ô tô tại Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế

Những tín hiệu khởi sắc

Những tháng đầu năm 2026, dây chuyền lắp ráp trong Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế vận hành liên tục. Những khung xe dần hoàn thiện qua từng công đoạn, chuẩn bị cho các đơn hàng mới. Trong khu nhà xưởng rộng lớn, hàng trăm công nhân làm việc khẩn trương, nhiều kỹ sư trẻ theo dõi từng thông số kỹ thuật trên hệ thống điều khiển tự động.

Năm 2025, doanh nghiệp đã bán ra thị trường gần 4.000 xe các loại, nộp ngân sách hơn 1.012 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm 2024 và tạo việc làm ổn định cho gần 3.500 lao động. Đây là con số đáng chú ý đối với một dự án công nghiệp mới đi vào vận hành.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, tập trung vào các dòng xe bus, xe tải và xe thương mại. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang thúc đẩy kế hoạch cung ứng 4.000 xe bus cho thị trường Thái Lan, đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, pin và động cơ.

Đại diện Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế cho biết, doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện tổ hợp công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng 80 - 90%.

“Chúng tôi kỳ vọng Huế sẽ trở thành một trung tâm sản xuất xe thương mại và xe điện trong khu vực. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ đầu tư, doanh nghiệp mong muốn địa phương sớm hoàn tất các thủ tục cho thuê phần diện tích đất còn lại của dự án để mở rộng sản xuất”, ông Trương Đình Trung, thành viên HĐQT Kim Long Motor đề xuất tại buổi làm việc với UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đầu năm nay.

Tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm của Công ty TNHH EON Industry Việt Nam cũng đang tăng tốc để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.

Chỉ sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 337.000 sản phẩm thiết bị bảo hộ thể thao, đạt doanh thu khoảng 140 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu gần 5 triệu USD.

Theo kế hoạch năm 2026, nhà máy đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 2,5 triệu sản phẩm mỗi năm. Doanh nghiệp cũng đang tính đến phương án xây dựng các nhà xưởng cho thuê trong khuôn viên dự án nhằm thu hút các nhà cung cấp linh kiện, hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Động lực từ những ngành sản xuất chủ lực

Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2025, khu vực công nghiệp - xây dựng của Huế ghi nhận mức tăng trưởng 11,51%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 53.500 - 54.000 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 14 - 15% so với năm trước.

Ngành dệt may vẫn duy trì tăng trưởng ổn định

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Sản lượng ô tô đạt khoảng 4.200 chiếc, gấp 2,4 lần năm 2024; găng tay các loại đạt 35.000 tấn, gấp 5,5 lần; điện sản xuất đạt 2,69 tỷ kWh, tăng gần 33%. Một số sản phẩm mới như mũ bảo hiểm cũng bắt đầu hình thành chuỗi sản xuất tại địa phương.

Bên cạnh các ngành công nghiệp mới, những lĩnh vực sản xuất truyền thống vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Dệt may Huế tiếp tục là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn của thành phố.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may Huế Nguyễn Tiến Hậu cho biết, năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 2.325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 190 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 120 triệu USD. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10,6 triệu đồng mỗi tháng.

“Thị trường dệt may toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, nhưng với lợi thế về kinh nghiệm sản xuất và hệ thống khách hàng ổn định, doanh nghiệp tin tưởng sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững”, ông Nguyễn Tiến Hậu chia sẻ.

Trong khi đó, ngành sản xuất bia, lĩnh vực đóng góp lớn cho ngân sách địa phương cũng tiếp tục duy trì quy mô sản xuất lớn.

Nhà máy bia của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại Huế hiện đạt sản lượng khoảng 315 triệu lít mỗi năm, với doanh thu hơn 7.300 tỷ đồng và đóng góp khoảng 3.500 tỷ đồng cho ngân sách.

Theo kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại và tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Mở rộng không gian công nghiệp

Không chỉ các nhà máy hiện hữu tăng tốc sản xuất, thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp để tạo dư địa thu hút các dự án đầu tư mới.

Một trong những dự án đáng chú ý là Khu Công nghiệp Gilimex với quy mô khoảng 460ha. Trong năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện khoảng 50ha đất thương phẩm để thu hút các dự án thứ cấp.

Đại diện Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex cho biết, mục tiêu trong năm nay là thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng kiến nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối, đặc biệt là tuyến đường Nam Cao và nút giao Tỉnh lộ 15 với đường tránh Huế, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động logistics và thu hút nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố, việc hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới của thành phố.

Một số dự án lớn đang được lãnh đạo thành phố quan tâm theo dõi, hỗ trợ triển khai như mở rộng Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, các giai đoạn tiếp theo của nhà máy Kanglongda, dự án chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza, Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương, Trung tâm Logistics Chân Mây...

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đưa công nghiệp trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Ngay trong hai tháng đầu năm 2026, ngành công nghiệp đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng ngành chế biến, chế tạo tăng hơn 20%.

Những kết quả bước đầu cho thấy, công nghiệp đang dần khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong năm 2026, thành phố xác định phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp ưu tiên như công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch và sản xuất vật liệu mới. Song song với đó, thành phố cũng đang xây dựng và triển khai Đề án phát triển công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều chương trình lớn cũng đang được triển khai như phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại điện tử.