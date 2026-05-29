Nhiều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định mới của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 186/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ).

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định số 186/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 30 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xử phạt và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Theo đó, khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, người có thẩm quyền xử phạt và công chức, viên chức đang thi hành công vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Mỗi hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức, cá nhân vi phạm đều bị xử phạt đối với hành vi đó. Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định của Nghị định này thì bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Nghị định số 186/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Cụ thể:

Đối với khoản 2 về biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng từ doanh nghiệp sang cả hộ kinh doanh đối với biện pháp buộc thay đổi tên hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên gọi.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện sau khi thay đổi tên, tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan xử phạt và cơ quan đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý, quy định mới cũng bổ sung trách nhiệm xử lý các trường hợp tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với khoản 3 về biện pháp khắc phục hậu quả buộc hoàn trả tên miền, Nghị định số 186/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể và chặt chẽ hơn về biện pháp khắc phục hậu quả đối với tên miền vi phạm. Quy định mới thay cụm từ "trả lại tên miền" bằng "hoàn trả tên miền"; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thu hồi tên miền và bổ sung nghĩa vụ báo cáo kết quả thu hồi tên miền trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn tất việc thu hồi.

Đáng chú ý, Nghị định số 186/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 về biện pháp khắc phục hậu quả ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo đó, trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ban hành quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn truy cập đến tên miền trên mạng Internet tại Việt Nam và gửi văn bản báo cáo kết quả cho cơ quan ban hành quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất việc ngăn chặn truy cập tên miền.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định khôi phục truy cập đối với tên miền, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm khôi phục truy cập đến tên miền trên mạng Internet tại Việt Nam trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định khôi phục truy cập tên miền và gửi văn bản báo cáo cho người ban hành quyết định trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc khôi phục truy cập.

Nghị định số 186/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.

