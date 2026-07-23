Công nghệ tiếp sức cho thương hiệu Huế

Sản phẩm từ chất liệu cỏ bàng được giới thiệu, quảng bá tại Hà Nội.

Đổi mới công nghệ

Thành lập từ năm 2021 trên cơ sở phát triển hoạt động sản xuất bán thành phẩm của HTX Cỏ bàng Phò Trạch (phường Phong Dinh), Công ty TNHH Maries Huế từng bước tạo dấu ấn trên thị trường bằng hướng đi nâng cao giá trị cho sản phẩm truyền thống. Thay vì cung cấp nguyên liệu và sản phẩm thô như trước đây, Công ty TNHH Maries Huế đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất để cung ứng ra thị trường nhiều dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ và thời trang, như túi xách, nón, khay, hộp đựng đồ, vật dụng trang trí. Sự kết hợp giữa chất liệu cỏ bàng với thiết kế hiện đại và công nghệ sản xuất mới đã giúp các sản phẩm không chỉ giữ được nét mộc mạc vốn có, mà còn phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 sản phẩm thông qua 52 đại lý trên cả nước, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động với nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng, doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại trong, ngoài nước để quảng bá, mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Từ hướng đi này, doanh thu của doanh nghiệp bình quân đạt 4 - 5 tỷ đồng/năm. Năm 2026, dự kiến doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 6 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Sương Lan, Giám đốc Công ty TNHH Maries Huế chia sẻ, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm "made in Huế".

Thực tế, không chỉ các làng nghề truyền thống, nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm của Huế cũng tạo sức bật cho sản phẩm địa phương bằng việc đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu. Điển hình là Công ty cổ phần Huế One Food.

Từ những sản phẩm quen thuộc, như: bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ít hay bánh ép Huế..., Hue One Food đã đầu tư dây chuyền sản xuất bán tự động, chuẩn hóa quy trình chế biến, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chú trọng thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc kết hợp giữa giá trị truyền thống với công nghệ mới giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm và tạo thuận lợi trong vận chuyển, phân phối.

Hiện nay, sản phẩm của Hue One Food có mặt tại các hệ thống bán lẻ hiện đại trên cả nước và tiếp cận thị trường quốc tế. Việc doanh nghiệp đưa các sản phẩm bánh Huế xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài đã mở ra hướng đi mới cho ngành chế biến thực phẩm của địa phương, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản Huế.

Nâng giá trị hàng Việt

Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố Huế đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đã có điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các ngành chức năng cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, phát triển các nền tảng bán hàng trực tuyến, kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối giữa sản xuất với du lịch, dịch vụ để phát huy giá trị các sản phẩm mang bản sắc Huế. Song song với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho thấy sản phẩm "made in Huế" nói riêng và hàng Việt nói chung đã và đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đây chính là nền tảng để nâng cao giá trị hàng Việt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tiếp tục lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.