Đôi điều muốn ngỏ

Đeo bám du khách để bán hàng rong tại Đại nội Huế vẫn còn tiếp diễn. Ảnh: Ngọc Hòa

Nhân chuyện này tôi chợt nhớ, cách đây 15 năm, tôi được Công an tỉnh (nay là TP. Huế) cử đi dự lớp tập huấn “Phòng ngừa và điều tra tội phạm tại các khu di sản ở Đông Nam Á”, tổ chức tại Thái Lan cùng một số đồng nghiệp tại Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành. Giảng viên là người Mỹ; học viên ngoài Việt Nam, nước chủ nhà, còn có Philippin, Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia.

Tiết học thực tế, chúng tôi tới Cố đô Ayutthata của Thái Lan, tồn tại từ năm 1350 - 1767, với 33 triều vua trị vì, cách thủ đô Bangkok 76km về phía bắc. Xe đến nơi, mọi người bước xuống trong khung cảnh tịch mịch, vắng lặng vì chỉ có chúng tôi vừa tham quan, vừa tập xử lý một số tình huống do giảng viên đặt ra, còn lại là nhân viên phục vụ và khoảng 5 - 6 cảnh sát, có người đứng bên xe mô tô, người thì lui tới ngoài khu vực di tích.

Cán bộ trung tâm đào tạo nói đó là cảnh sát du lịch. Trong và ngoài di tích tuyệt đối không có hàng rong, người buôn bán đồ lưu niệm, nước giải khát… Quá đỗi ngạc nhiên nhưng ngôn ngữ bất đồng, tôi lặng im quan sát rồi theo chân hướng dẫn viên, không rõ lực lượng này có từ bao giờ, tổ chức ra sao, hoạt động thế nào. Về nước, trong báo cáo kết quả chuyến đi gửi Bộ và Công an tỉnh, tôi nhấn mạnh điểm khác biệt bởi tình trạng trên diễn ra tại các điểm di tích Huế đã quá lâu, làm đau đầu nhiều nhà quản lý. Quả thật, tôi cứ mơ ở Huế cũng được vậy, nơi mọi du khách cảm thấy bình an, sảng khoái khi tham quan, thoát nỗi phiền toái khi bị các “liền anh, liền chị” tiếp cận.

Trả lời phỏng vấn Huế TV, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thẳng thắn thừa nhận, lúc có bảo vệ họ lẩn đi, có bắt gặp cũng đẩy đuổi, nhắc nhở thôi, làm sao ngăn chặn, chấm dứt được. Nhiều người đồng tình nên có lực lượng cảnh sát du lịch như ở Thái Lan và nhiều nước khác. Tuy nhiên, khi chưa có, các địa phương trọng điểm về du lịch như Huế cần phải có một đơn vị chức năng, đủ thẩm quyền kiểm tra xử lý trên lĩnh vực chứ báo chí tốn quá nhiều giấy mực, thời lượng phát sóng, nhiều người bất bình rồi nhưng đâu lại vào đó. Nay một số tỉnh, thành đủ điều kiện được tái lập Sở Du lịch, vậy tại sao không hình thành lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh trật tự du lịch tại các địa bàn trọng điểm, trong đó có Huế?

Sở Du lịch cần phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu, tham mưu cấp trên phương án huy động lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm di tích phức tạp cùng với bảo vệ của Trung tâm, giống như Cảnh sát cơ động phối hợp Cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông.

Để ý tưởng trở thành hiện thực, đòi hỏi thời gian, cách nhìn nhận của các cấp, các ngành, cơ chế, phương thức, thẩm quyền hợp lý… Nhưng không thể không làm một cái gì đó đủ sức răn đe, giữ ổn định, vì môi trường hoạt động du lịch lành mạnh, thân thiện, gắn kết.