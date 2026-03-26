Đầu tư sản phẩm gắn với thương hiệu điểm đến Huế

Khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm khi đến Đại Nội Huế

Thiếu sản phẩm thương hiệu

Đầu năm 2026, khi tiếp xúc với nhiều du khách đến Huế, khá đông trong số họ bày tỏ sự luyến tiếc khi tài nguyên, thế mạnh du lịch Huế lớn, nhưng chưa có nhiều sản phẩm đọng lại trong tâm trí họ. Anh Nguyễn Gia Kiệt, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh và cũng là người từng đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước chia sẻ: “Mình thấy Huế quá đẹp nhưng thiếu sản phẩm có điểm nhấn. Huế chưa có nhiều sản phẩm thôi thúc người ta phải đến trải nghiệm cho bằng được”.

Thực tế, sản phẩm du lịch Huế khá nhiều nhưng đa phần vẫn còn mang tính truyền thống, thiên về tham quan tĩnh. Phần đông du khách đến Huế vẫn xoay quanh các điểm quen thuộc như Đại Nội, lăng tẩm, chùa chiền... Trải nghiệm của họ chủ yếu dừng lại ở việc xem hơn là tham gia vào không gian văn hóa. Điều này khiến hành trình du lịch thiếu chiều sâu cảm xúc và khó tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Một hạn chế đang còn tồn tại là sự thiếu liên kết giữa các loại hình sản phẩm. Các loại hình du lịch phát triển rời rạc, chưa hình thành các tuyến hoặc cụm sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, du khách thường chỉ lưu trú ngắn ngày, chi tiêu hạn chế, cân nhắc khả năng quay trở lại. Đây là thực trạng đã được nhắc đến nhiều năm nhưng chuyển biến còn chậm.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là thương hiệu du lịch Huế còn khá mờ nhạt trong nhận diện sản phẩm cụ thể. Du khách có thể nhớ Huế là vùng đất di sản, nhưng khó gọi tên một sản phẩm đặc trưng mang tính biểu tượng, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Huế không chỉ đang thiếu những trải nghiệm sâu trong hành trình du lịch ban ngày mà đặc biệt là về đêm, du lịch thành phố vẫn còn “trầm”, thiếu những show diễn nghệ thuật đặc sắc, đủ sức tạo nên thương hiệu riêng. Ngay cả quà lưu niệm - một “điểm chạm” quan trọng trong hành trình trải nghiệm cũng chưa được đầu tư bài bản về thiết kế, câu chuyện và tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh ngành du lịch hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng trải nghiệm, cá nhân hóa và giá trị cảm xúc, những “điểm nghẽn” trên khiến Huế đứng trước nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” nếu không kịp thay đổi.

Ông Đoàn Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế MTV Việt Nam cho rằng, sản phẩm du lịch cần xây dựng thương hiệu bài bản thông qua việc tạo điểm nhấn độc đáo và linh hoạt chính sách giá. Để tạo dấu ấn riêng, sản phẩm du lịch phải có câu chuyện, điểm nhấn khác biệt để nhận diện thương hiệu, tránh trùng lặp.

Tập trung đầu tư sản phẩm

Nhận diện những điểm nghẽn, ngay trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch thành phố Huế” năm 2026 được UBND thành phố ban hành từ 3/2/2026 (Kế hoạch số 66/KH-UBND), UBND thành phố đã quan tâm đến nội dung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn thương hiệu Huế.

Trong năm 2026, một trong những định hướng của thành phố là sẽ phát triển mạnh du lịch văn hóa - di sản gắn với giá trị đặc trưng của Cố đô Huế. Nâng cao chất lượng các sản phẩm tham quan di tích, du lịch tâm linh, du lịch MICE, du lịch giáo dục. Mở rộng phố đi bộ, không gian biểu diễn và kinh tế đêm, định hình 1 - 2 không gian kinh tế đêm mang tính điểm nhấn tại Hoàng thành - Chi Lăng - Bạch Đằng - Bao Vinh gắn với sông Hương, Ngự Hà, An Cựu. Đồng thời, hoàn thiện các sản phẩm đặc trưng du lịch ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế, gắn với y học cổ truyền, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng, hình thành các tuyến, cụm sản phẩm đủ sức kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Mới đây, trong buổi làm việc của lãnh đạo UBND thành phố cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến về các dự án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn, lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh đến định hướng phát triển kinh tế đêm mang đậm bản sắc văn hóa di sản. Các dự án cần hướng đến hình thành những sản phẩm du lịch, dịch vụ ban đêm mới mẻ, hấp dẫn, gắn với đặc trưng văn hóa và không gian di sản của thành phố. Đây là một định hướng hết sức đúng đắn, khi tạo ra được các sản phẩm phù hợp, thương hiệu điểm đến di sản sẽ rất nổi bật. Điều này có thể thực hiện thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tái hiện lịch sử, trải nghiệm nhập vai, hoặc các hoạt động giáo dục tương tác. Khi du khách được “chạm” vào di sản thay vì chỉ “ngắm nhìn”, giá trị về mặt cảm xúc sẽ được nâng lên rõ rệt.

Không gian đêm không chỉ là kéo dài thời gian hoạt động, mà phải tạo ra trải nghiệm khác biệt so với ban ngày. Các khu vực như trục Hoàng thành, sông Hương, phố cổ… cần được quy hoạch thành những không gian văn hóa - giải trí phù hợp, kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật đường phố. Quan trọng hơn, mỗi không gian cần có một “câu chuyện” riêng để tạo dấu ấn.

Huế cũng cần xây dựng hệ sinh thái sản phẩm theo tuyến và cụm. Thay vì phát triển rời rạc, Huế cần thiết kế các hành trình du lịch trọn gói, kết nối giữa di sản - làng nghề - ẩm thực - thiên nhiên - nghỉ dưỡng. Đơn cử như một hành trình có thể bắt đầu từ tham quan di tích, trải nghiệm làm nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và kết thúc bằng nghỉ dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe. Mỗi tour tuyến phải được xây dựng với những câu chuyện độc đáo, thú vị, tạo ra giá trị trải nghiệm liền mạch gắn với thương hiệu điểm đến Huế.