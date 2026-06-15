Giải thưởng danh giá - Động lực để hợp tác xã bứt phá

Sản phẩm HTX Dầu tràm Lộc Thủy ra thị trường

Khát vọng vươn xa

Nằm giữa vùng nguyên liệu tràm nổi tiếng, HTX Dầu tràm Lộc Thủy, xã Chân Mây - Lăng Cô, nhiều năm qua đã gìn giữ nghề chưng cất dầu tràm truyền thống, đồng thời tích cực tạo việc làm, tiêu thụ ổn định sản phẩm cho người dân địa phương. Không dừng lại ở sản phẩm chủ lực là tinh dầu tràm nguyên chất, HTX liên tục nghiên cứu, đổi mới để cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới như: Cao tinh dầu, nụ, nhang... cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa. Song song đó, HTX còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống dành cho học sinh, du khách, góp phần quảng bá văn hóa địa phương và gia tăng giá trị sản phẩm.

Chị Mai Thị Thùy Dương, thành viên HTX Dầu tràm Lộc Thủy chia sẻ: “Tham gia HTX không những giúp gia đình tôi có đầu ra ổn định cho sản phẩm mà còn được tiếp cận các phương thức bán hàng hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, thu nhập của các thành viên ngày càng ổn định hơn, đời sống cũng được cải thiện rõ nét”.

Vừa qua, sản phẩm dầu tràm Lộc Thủy của HTX vinh dự được trao Giải thưởng Mai An Tiêm. Đây là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Ông Trần Xuân Tiến, Phó Giám đốc HTX Dầu tràm Lộc Thủy cho biết, giải thưởng là nguồn động viên to lớn để HTX tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới từ cây tràm. “Chúng tôi xác định phải tiếp tục đổi mới, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương”, ông Tiến nói.

Trình diễn nghề ở HTX Thổ cẩm xanh - Azakooh

Tại xã vùng cao A Lưới 2, HTX Thổ cẩm xanh - Azakooh đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Được thành lập từ năm 2019, đến nay, HTX đã thu hút được 130 thành viên tham gia, chủ yếu là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nếu trước đây sản phẩm nghề dệt zèng chủ yếu phục vụ nhu cầu địa phương thì nay đã được nhiều khách hàng trong và ngoài thành phố biết đến. Lượng tiêu thụ ngày càng tăng, bà con và các thành viên HTX có thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định.

Sự thay đổi ấy đến từ việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, bán hàng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhờ các chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương, Liên minh HTX thành phố Huế cùng các đơn vị liên quan, sản phẩm thổ cẩm của HTX Azakooh ngày càng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp, Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh Azakooh cho biết: “Trước đây sản phẩm thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của bà con địa phương. Khi được hỗ trợ tập huấn kỹ năng công nghệ, kết nối thị trường, chúng tôi mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ vậy, sản phẩm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Sản phẩm áo dài truyền thống phối zèng của HTX được trao Giải thưởng Mai An Tiêm là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng sản xuất, bảo tồn nghề truyền thống và nâng cao thu nhập cho các thành viên”.

Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm phụ nữ vùng cao, mô hình còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nghề dệt thổ cẩm có cơ hội phát triển bền vững trong đời sống hiện đại.

Trình diễn sản xuất sản phẩm mây tre đan Bao La

Khẳng định vị thế kinh tế tập thể Huế

Là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Huế, HTX Sản xuất dịch vụ mây tre đan Bao La (xã Đan Điền) đang chứng minh sức sống mạnh mẽ của mô hình kinh tế tập thể gắn với đổi mới sáng tạo.

Được thành lập từ năm 2007, HTX hiện có gần 150 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Hai nghệ nhân của HTX đã được UBND thành phố công nhận vì những đóng góp trong việc gìn giữ và phát triển nghề truyền thống.

Hiện HTX sản xuất hơn 500 chủng loại sản phẩm khác nhau phục vụ khách du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Mỗi năm, các thành viên tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời gần 30 mẫu sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bộ sản phẩm rổ rá, lồng đèn trang trí của HTX đã được chứng nhận OCOP 4 sao và đang đề nghị xét công nhận OCOP 5 sao. Đây cũng là sản phẩm tiêu biểu của Huế từng đạt Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024 và HTX tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Ngôi sao HTX - CoopStar Awards năm 2026.

Ông Võ Văn Dinh, Giám đốc HTX Sản xuất dịch vụ mây tre đan Bao La cho rằng, những giải thưởng uy tín chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực đổi mới của tập thể HTX. Đây cũng là động lực để HTX tiếp tục sáng tạo sản phẩm mới, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người lao động và góp phần gìn giữ nghề truyền thống của quê hương.

Trong hành trình xây dựng Huế trở thành thành phố xanh, thông minh, giàu bản sắc, các HTX ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Huế cho biết: “Giải thưởng CoopStar Awards - tôn vinh những mô hình hợp tác xã sáng tạo, năng động và hội nhập; giải thưởng Mai An Tiêm lại khơi dậy tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên bằng chính nội lực của các HTX. Hai giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của các đơn vị được vinh danh mà còn góp phần khẳng định vị thế của kinh tế tập thể Huế trên phạm vi toàn quốc”.

Hiện, toàn thành phố Huế có 324 HTX với hơn 95.000 thành viên. Doanh thu bình quân đạt khoảng 3,75 tỷ đồng/HTX/năm. Các HTX hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, vận tải, du lịch và công nghệ thông tin.

Thời gian qua, Liên minh HTX thành phố đã tích cực hỗ trợ các HTX trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ. Nhiều sản phẩm đặc trưng của Huế từ dầu tràm, thổ cẩm, mây tre đan đến các sản phẩm nông nghiệp sạch đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Những giải thưởng như Mai An Tiêm, CoopStar Awards góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tập thể. Đây chính là động lực để các HTX tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm của Huế vươn xa hơn.

Từ những giọt dầu tràm thơm nồng, những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc núi rừng đến những sản phẩm mây tre đan tinh xảo, các HTX của Huế đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng sự sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên. Những giải thưởng danh giá hôm nay không chỉ là đích đến, mà còn là động lực để kinh tế tập thể Huế tiếp tục tỏa sáng trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.