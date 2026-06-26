Chuyển mạnh từ “hoàn thành việc” sang “tạo ra sản phẩm”

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế

Dự và chủ trì Hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với hơn 568.000 đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Cùng dự có các đồng chí UVTV Thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, các đơn vị liên quan.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sau 1 năm 6 tháng triển khai, việc thực hiện nghị quyết được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Ban Chỉ đạo đã giao 1.937 nhiệm vụ, trong đó 84,8% đã hoàn thành. Hội nghị đánh giá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu.

Công tác hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu đạt nhiều kết quả tích cực. Đề án 06 tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 71 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính và các lĩnh vực kinh tế - xã hội được đẩy mạnh; kinh tế số chiếm khoảng 14% GDP năm 2025. Việt Nam cũng từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, 5G và thiết bị bay không người lái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế như thể chế còn thiếu đồng bộ, hiệu quả thực thi chưa cao, hạ tầng và dữ liệu chưa kết nối đồng bộ, ứng dụng AI còn hạn chế, tiến độ giải ngân nguồn lực chậm. Hội nghị yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, tài chính và tổ chức thực hiện để Nghị quyết 57 phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 57 không chỉ là nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thống nhất nhận thức, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong tổ chức thực hiện, chuyển từ mục tiêu “hoàn thành việc” sang "tạo ra sản phẩm”. Mỗi nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành thực tế, mang lại giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện phải được đo bằng hiệu quả thực chất như công nghệ được làm chủ, thủ tục được cắt giảm, doanh nghiệp phát triển và giá trị gia tăng cho nền kinh tế, thay vì chỉ dừng ở văn bản hay hội nghị.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn nền kinh tế, tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, robot và an ninh mạng; bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngay từ khâu thiết kế. Người đứng đầu các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chủ động giải quyết công việc, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, bảo đảm Nghị quyết 57 được triển khai đồng bộ, thực chất.