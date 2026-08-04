  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Pháp lại đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong đợt nắng nóng mới

ClockChủ Nhật, 09/08/2026 14:37
Theo báo Liberation của Pháp, nắng nóng tiếp tục bao phủ nhiều khu vực của Pháp, trong khi nguy cơ cháy rừng ở mức cao tại hàng chục tỉnh. Chính quyền cảnh báo một đợt nóng mới sẽ diễn ra trong những ngày tới, với nhiệt độ có thể lên tới 40°C ở nhiều nơi.

Đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mớiQuốc hội thảo luận sửa đổi 3 luật thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàngHoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Khói từ đám cháy rừng ở Seine-et-Marne, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát) 

Pháp đang tiếp tục phải đối phó với tình trạng nắng nóng và cháy rừng trong bối cảnh thời tiết cực đoan kéo dài. Theo dự báo của Météo-France, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, với mức cao nhất có thể lên tới 39°C ở khu vực Tây Nam. Từ đầu tuần tới, một đợt nắng nóng mới được dự báo mở rộng ra nhiều khu vực của đất nước.

Ngày 8/8, 34 tỉnh được xếp mức nguy cơ cháy rừng cao, tương ứng cấp cảnh báo màu cam trong hệ thống Dự báo thời tiết về rừng (“Météo des forêts”). Cơ quan khí tượng Pháp đánh giá điều kiện thời tiết hiện nay làm nguy cơ xảy ra và lan rộng cháy rừng tăng đáng kể so với mức thông thường trong mùa hè. 

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Gironde, nơi chính quyền tỉnh đã nâng cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức đỏ, cấp độ 4/5. Người dân tại các khu vực có rừng bị cấm sử dụng lửa ngoài trời, đốt rác thực vật, hút thuốc hoặc mang theo các nguồn lửa và vật liệu có khả năng gây cháy. Chính quyền địa phương cho rằng việc nâng mức cảnh báo nhằm ngăn chặn các đám cháy mới và bảo vệ người dân cũng như tài sản.

Trong khi đó, nhiều đám cháy tiếp tục hoành hành. Tại tỉnh Drôme, đám cháy kéo dài 5 ngày tại khu vực Claps đã thiêu rụi khoảng 311ha rừng. Đến ngày 8/8, chính quyền thông báo tình hình đã được “ổn định”, dù vẫn phải theo dõi chặt chẽ hai điểm có nguy cơ bùng phát trở lại.

Tại tỉnh Var, một vụ cháy lớn khác ở khu vực Gros Bessillon sau 18 ngày huy động lực lượng mới được kiểm soát. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 6.300ha, đe dọa nhiều làng và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Còn tỉnh Gironde cũng vẫn phải xử lý hậu quả của một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất mùa hè năm nay.

Trước đó, một “siêu đám cháy” đã thiêu rụi khoảng 42.000ha rừng, gây thiệt hại lớn cho nhiều cộng đồng dân cư. Chính phủ dự kiến ngày 17/8 sẽ tổ chức chuyến công tác tại Gironde để chính thức khởi động quá trình tái thiết.

Không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, nhiệt độ cao kéo dài đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Pháp. Tại vùng núi Vercors, đàn cừu phải giảm thời gian chăn thả do sức nóng và tình trạng khô hạn. Nhiều con vật không thể ăn cỏ trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 17 giờ vì nhiệt độ quá cao.

Một số cây trồng cũng đang phải thích nghi với điều kiện khí hậu mới. Tại Lorraine, cây mận mirabelle vẫn duy trì khả năng cho quả nhưng mùa thu hoạch ngày càng sớm, trong khi kích thước và đặc điểm của quả có những thay đổi dưới tác động của nhiệt độ tăng. Ngành sản xuất địa phương đang phải dựa nhiều hơn vào khả năng dự báo và chủ động thích ứng để duy trì sản xuất.

Theo dự báo, từ đầu tuần tới, nắng nóng có khả năng mở rộng ra phần lớn lãnh thổ Pháp. Nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể đạt 35-40°C, trước khi bắt đầu giảm dần từ phía tây và phía bắc vào khoảng thứ năm hoặc thứ sáu. Tuy nhiên, miền Đông Nam và các khu vực ven Địa Trung Hải có thể tiếp tục chịu nhiệt độ rất cao trong thời gian lâu hơn.

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Chủ tịch FNSEA Arnaud Rousseau kêu gọi một “cú sốc về khả năng phản ứng”, đồng thời cho rằng nông nghiệp Pháp đang đối mặt với một thảm họa chưa từng có do tác động đồng thời của nắng nóng, hạn hán và cháy rừng. Chính phủ đã công bố một kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ nông dân, bao gồm các biện pháp khẩn cấp về tài chính, hỗ trợ đóng góp an sinh xã hội và tạo điều kiện khôi phục sản xuất tại những trang trại chịu thiệt hại nặng.

https://nhandan.vn/phap-lai-doi-mat-voi-nguy-co-chay-rung-trong-dot-nang-nong-moi-post980720.html?gidzl=kMI83mtEEWExUO4F0jOv0hDwWWeSssq8h7BKLKk9RmtyTT83JDzXMVGbtriKtpPLedM5LpI1cOex2Sut0G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Phápnguy cơcháy rừng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Pháp lập bản đồ các điểm tránh trú nóng

Trong nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng với các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, Chính phủ Pháp vừa đưa vào hoạt động bản đồ trực tuyến xác định các điểm tránh nóng trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng tìm đến những không gian có nhiệt độ dễ chịu để nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe trong thời gian xảy ra nắng nóng cực đoan.

Pháp lập bản đồ các điểm tránh trú nóng
Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa trước nguy cơ mưa, lũ

Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ mưa, lũ cực đoan trong những tháng cuối năm, việc giữ an toàn đập, hồ chứa thủy lợi hết sức quan trọng, giúp bảo vệ tính mạng, tài sản người dân vùng hạ du.

Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa trước nguy cơ mưa, lũ
Pháp sơ tán hơn 200 nghìn người do cháy rừng nghiêm trọng

Nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài cùng gió mạnh đang đẩy miền tây nam nước Pháp vào một trong những cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Hơn 42.000ha rừng đã bị thiêu trụi và hơn 200 nghìn người đã được sơ tán khẩn cấp ở quy mô chưa từng có trong thời bình.

Pháp sơ tán hơn 200 nghìn người do cháy rừng nghiêm trọng
Làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, nhấn mạnh nhiệm vụ tiên phong là phải làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp
Chủ động phòng ngừa các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng không

Thời gian qua, việc tăng cường phối hợp giữa Công an TP. Huế và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về bảo đảm an ninh, trật tự; an ninh, an toàn hàng không; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài đã giúp các đơn vị chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng không dân dụng.

Chủ động phòng ngừa các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng không

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top