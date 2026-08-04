Pháp lại đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong đợt nắng nóng mới

Khói từ đám cháy rừng ở Seine-et-Marne, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp đang tiếp tục phải đối phó với tình trạng nắng nóng và cháy rừng trong bối cảnh thời tiết cực đoan kéo dài. Theo dự báo của Météo-France, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, với mức cao nhất có thể lên tới 39°C ở khu vực Tây Nam. Từ đầu tuần tới, một đợt nắng nóng mới được dự báo mở rộng ra nhiều khu vực của đất nước.

Ngày 8/8, 34 tỉnh được xếp mức nguy cơ cháy rừng cao, tương ứng cấp cảnh báo màu cam trong hệ thống Dự báo thời tiết về rừng (“Météo des forêts”). Cơ quan khí tượng Pháp đánh giá điều kiện thời tiết hiện nay làm nguy cơ xảy ra và lan rộng cháy rừng tăng đáng kể so với mức thông thường trong mùa hè.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Gironde, nơi chính quyền tỉnh đã nâng cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức đỏ, cấp độ 4/5. Người dân tại các khu vực có rừng bị cấm sử dụng lửa ngoài trời, đốt rác thực vật, hút thuốc hoặc mang theo các nguồn lửa và vật liệu có khả năng gây cháy. Chính quyền địa phương cho rằng việc nâng mức cảnh báo nhằm ngăn chặn các đám cháy mới và bảo vệ người dân cũng như tài sản.

Trong khi đó, nhiều đám cháy tiếp tục hoành hành. Tại tỉnh Drôme, đám cháy kéo dài 5 ngày tại khu vực Claps đã thiêu rụi khoảng 311ha rừng. Đến ngày 8/8, chính quyền thông báo tình hình đã được “ổn định”, dù vẫn phải theo dõi chặt chẽ hai điểm có nguy cơ bùng phát trở lại.

Tại tỉnh Var, một vụ cháy lớn khác ở khu vực Gros Bessillon sau 18 ngày huy động lực lượng mới được kiểm soát. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 6.300ha, đe dọa nhiều làng và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Còn tỉnh Gironde cũng vẫn phải xử lý hậu quả của một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất mùa hè năm nay.

Trước đó, một “siêu đám cháy” đã thiêu rụi khoảng 42.000ha rừng, gây thiệt hại lớn cho nhiều cộng đồng dân cư. Chính phủ dự kiến ngày 17/8 sẽ tổ chức chuyến công tác tại Gironde để chính thức khởi động quá trình tái thiết.

Không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, nhiệt độ cao kéo dài đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Pháp. Tại vùng núi Vercors, đàn cừu phải giảm thời gian chăn thả do sức nóng và tình trạng khô hạn. Nhiều con vật không thể ăn cỏ trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 17 giờ vì nhiệt độ quá cao.

Một số cây trồng cũng đang phải thích nghi với điều kiện khí hậu mới. Tại Lorraine, cây mận mirabelle vẫn duy trì khả năng cho quả nhưng mùa thu hoạch ngày càng sớm, trong khi kích thước và đặc điểm của quả có những thay đổi dưới tác động của nhiệt độ tăng. Ngành sản xuất địa phương đang phải dựa nhiều hơn vào khả năng dự báo và chủ động thích ứng để duy trì sản xuất.

Theo dự báo, từ đầu tuần tới, nắng nóng có khả năng mở rộng ra phần lớn lãnh thổ Pháp. Nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể đạt 35-40°C, trước khi bắt đầu giảm dần từ phía tây và phía bắc vào khoảng thứ năm hoặc thứ sáu. Tuy nhiên, miền Đông Nam và các khu vực ven Địa Trung Hải có thể tiếp tục chịu nhiệt độ rất cao trong thời gian lâu hơn.

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Chủ tịch FNSEA Arnaud Rousseau kêu gọi một “cú sốc về khả năng phản ứng”, đồng thời cho rằng nông nghiệp Pháp đang đối mặt với một thảm họa chưa từng có do tác động đồng thời của nắng nóng, hạn hán và cháy rừng. Chính phủ đã công bố một kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ nông dân, bao gồm các biện pháp khẩn cấp về tài chính, hỗ trợ đóng góp an sinh xã hội và tạo điều kiện khôi phục sản xuất tại những trang trại chịu thiệt hại nặng.

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