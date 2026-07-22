Khảo sát, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật cho 29 nghề giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn tại Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2

Hoạt động được triển khai thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của UBND thành phố về Chương trình công tác năm 2026, với nhiệm vụ xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Đây là cơ sở để xây dựng, hoàn thiện định mức theo quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đoàn tiến hành khảo sát tại 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: Trường Cao đẳng Huế, Trường Cao đẳng Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Khu vực 3, Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2 và Công ty Cổ phần Hồng Đức.

Nội dung khảo sát tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiêu chí, định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, như định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư, nguyên liệu... Qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận, đối chiếu các thông tin tại đơn vị đào tạo, từ đó có cơ sở đánh giá và hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật cho 29 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trình UBND thành phố, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu tổ chức đào tạo nghề trên địa bàn.