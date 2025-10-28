Chờ nước rút để cấp điện trở lại

Các đội xung kích của PC Huế kiểm tra đường dây, trạm biến áp (TBA) tại những khu vực xung yếu

Tính đến cuối giờ sáng 28/10, hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố bị mất điện, trừ một số nơi cao chưa bị ngập. Nhiều nơi bị cắt điện 100%, như ở phường Kim Trà. Nguyên nhân, do Công ty Điện lực Huế (PC Huế) chủ động cắt điện tạm thời để phòng tránh tai nạn điện trong lũ lụt.

“Cắt điện sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, tuy nhiên, việc phòng ngừa để đảm bảo an toàn về người vẫn là trên hết nên Công ty đã chỉ đạo các Đội quản lý điện trực thuộc kiểm tra, sa thải phụ tải (chủ động ngừng cấp điện) tại những khu vực bị ngập sâu, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân”, ông Nguyễn Đại Phúc – Giám đốc PC Huế cho hay.

Cũng theo ông Phúc, việc đóng điện trở lại, nhất là ở những vùng thấp trũng rất khó để đưa ra thời gian cụ thể. “Trong vấn đề này, Điện lực gần như bị động vì phải phụ thuộc vào việc nước rút nhanh hay chậm. Phương án tối ưu ở thời điểm hiện tại là Điện lực đang huy động lực lượng kiểm tra, theo dõi mực nước, nếu thấy nơi nào nước đã rút về ngưỡng an toàn (điện) thì sẽ nhanh chóng đóng điện trở lại để phục vụ bà con”, Giám đốc PC Huế chia sẻ.

Hiện, các đội xung kích của PC Huế đang liên tục kiểm tra đường dây, trạm biến áp (TBA) tại những khu vực xung yếu; phát quang, xử lý tình huống cây ngã đổ, trụ điện bị ngập.

Liên quan đến kiểm tra an toàn điện, sáng 28/10, trong khi kiểm tra lưới điện giữa mưa lớn và nước lũ còn ngập sâu tại khu vực đường Trần Phú (P. Thuận Hóa), PC Huế đã kịp thời hỗ trợ một bệnh nhân nữ đi từ bến xe phía Nam đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em di chuyển đến nơi an toàn bằng xe chuyên dụng

Do nhiều tuyến đường trong khu vực bị ngập sâu, xe cấp cứu không thể tiếp cận, các công nhân điện lực đã nhanh chóng hỗ trợ đưa bệnh nhân vượt qua vùng ngập, đồng thời liên hệ Công an P. Thuận Hóa phối hợp đưa người bệnh di chuyển bằng ghe đến bệnh viện an toàn.

Ngoài trường hợp trên, trên đường đi kiểm tra, lực lượng của PC Huế đã hỗ trợ nhiều trường hợp thoát khỏi vùng ngập sâu và di chuyển đến nơi an toàn bằng xe ô tô chuyên dụng của ngành; hỗ trợ lưu trú cho nhiều người già, phụ nữ có con nhỏ và sinh viên; phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng hỗ trợ Trung tâm Y tế Thuận Hóa di chuyển vắc xin và thiết bị y tế đến nơi cao.

“Trụ sở các Đội quản lý điện và nhà khách của Công ty vẫn đang còn chỗ với tiện nghi đầy đủ. Người dân có thể đến sạc pin điện thoại, tá túc miễn phí nếu cần”, ông Phúc cho hay.