Một số khu vực ở Huế tạm ngừng cấp điện do mực nước các sông lên cao trở lại

Nhân viên Công ty Điện lực Huế kiểm tra đóng, mở điện tại các khu vực trọng yếu

Trong sáng 3/11, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã chủ động tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực bị ngập sâu tại nhiều phường ở khu vực phía Bắc và phía Nam trung tâm TP. Huế như: Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, An Cựu… Việc tạm ngừng cấp điện nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, tránh nguy cơ sự cố điện do nước xâm nhập vào thiết bị.

Ngay trong đêm 2/11 và sáng 3/11, lực lượng kỹ thuật của PC Huế đã được huy động tối đa để kiểm tra, khoanh vùng, cô lập sự cố và triển khai các biện pháp ứng phó. Khi nước rút, đơn vị tiến hành vệ sinh, đo kiểm an toàn thiết bị, đồng thời khôi phục cấp điện từng phần cho các khu vực đủ điều kiện vận hành.

PC Huế khuyến cáo người dân không chạm vào thiết bị, dây điện hoặc ổ cắm khi nước vẫn còn đọng; chủ động ngắt nguồn điện trong nhà nếu phát hiện rò rỉ, chập cháy. Khi có điện trở lại, cần sử dụng các thiết bị điện hợp lý để tránh quá tải, đảm bảo an toàn.

Hiện PC Huế đang tiếp tục theo dõi, rà soát các hệ thống hạ tầng thiết bị, lưới điện để phục vụ điện sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn trong và sau mưa lũ.