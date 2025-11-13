  • Huế ngày nay Online
Đảm bảo an toàn thời điểm lũ dâng cao:

Tạm ngừng cấp điện cho hơn 25.500 khách hàng

HNN.VN - Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương, ngày 17/11, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã tạm cắt điện khoảng 25.500 khách hàng, chiếm 7,4% tổng số khách hàng trên địa bàn.

Cử đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện tại Gia Lai sau bão số 13Một số khu vực ở Huế tạm ngừng cấp điện do mực nước các sông lên cao trở lại

Kiểm tra mực nước để chủ động cắt điện các vùng thấp trũng ở khu vực phía bắc TP. Huế (Ảnh: Minh Huyền)  

Việc cắt điện được thực hiện theo phương án phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ các thiết bị điện khi mực nước dâng cao.

Theo ghi nhận của PC Huế, hiện mực nước trên các sông Bồ, Ô Lâu tiếp tục có xu hướng tăng, nhiều khu vực hạ lưu và vùng trũng thấp bị chia cắt. Các phường xã ở phía Bắc TP. Huế và một số khu vực dọc hạ lưu hai con sông trên là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, buộc PC Huế phải thực hiện ngừng cấp điện tạm thời để phòng nguy cơ mất an toàn, chập cháy, tai nạn điện trong vùng ngập.

PC Huế cũng đã phân công các đội, nhóm túc trực 24/24, liên tục theo dõi diễn biến mưa lũ. Ngay khi nước rút và đảm bảo điều kiện an toàn, ngành điện sẽ tiến hành kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân và các cơ sở thiết yếu.

PC Huế khuyến cáo trong những ngày mưa lũ, người dân không chạm tay vào thiết bị điện khi chân tay còn ướt; nâng cao, che chắn các thiết bị điện ở khu vực có nguy cơ ngập; tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện khi nước đã tràn vào nhà; báo ngay cho ngành điện khi phát hiện sự cố, dây điện đứt hoặc trụ điện bị nghiêng đổ...

Hiện nay, PC Huế phát đi thông báo, đơn vị đang triển khai hỗ trợ người dân tránh trú lũ tại Nhà khách Công ty Điện lực Huế (số 100 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa). Đây là hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp. Nhà khách được chuẩn bị các phòng nghỉ an toàn, không gian khô ráo, nước uống, mì tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, PC Huế cũng bố trí nguồn điện ổn định tại các phường xã, khu vực thấp để người dân sạc thiết bị, đảm bảo liên lạc trong thời gian xảy ra mưa lũ…

Song Minh
