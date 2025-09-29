  • Huế ngày nay Online
Cử đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện tại Quảng Trị sau bão số 10

HNN.VN - Sáng 29/9, Công ty Điện lực Huế tổ chức lễ ra quân, cử 60 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) thuộc Đội xung kích lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Huế động viên đội xung kích hỗ trợ khắc phục điện lưới hư hỏng ở Quảng Trị 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, đội hình hỗ trợ được thành lập khẩn trương với những CBCNV có tay nghề cao, sức khỏe tốt và nhiều kinh nghiệm trong xử lý sự cố. Đi cùng đoàn có 8 xe chuyên dụng chở trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ công tác sửa chữa, khôi phục hệ thống điện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đại Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Huế nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của ngành điện. Các thành viên Đội xung kích cần tập trung cao độ, chấp hành nghiêm quy định an toàn, phát huy năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ đơn vị bạn nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm đưa lưới điện ổn định trở lại, phục vụ đời sống Nhân dân”.

Đại diện tập thể Đội xung kích, ông Lê Trọng Phước Sơn, Phó Trưởng phòng An toàn, Đội trưởng, bày tỏ: “Chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Quảng Trị để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Toàn đội luôn đặt an toàn lên hàng đầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, góp phần đưa dòng điện trở lại nhanh chóng, an toàn và ổn định cho người dân”.

Đội xung kích lên đường

Ban Giám đốc cùng Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Huế đã trực tiếp động viên, giao nhiệm vụ cho Đội xung kích. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với Điện lực Quảng Trị mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay của ngành điện lực khu vực miền Trung trong nỗ lực khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, Đội xung kích Điện lực Huế kỳ vọng góp phần quan trọng cùng Điện lực Quảng Trị sớm khôi phục hệ thống điện, ổn định sinh hoạt và sản xuất cho người dân sau bão số 10.

Song Minh
