Di chuyển bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế lên nơi an toàn

HNN.VN - Tối 27/10, Công an TP. Huế vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị tại các khu vực bị ngập lụt tại đây để đảm bảo an toàn.

Lực lượng công an hỗ trợ di chuyển bệnh nhân từ khu vực bị ngập lên nơi an toàn 

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hương dâng cao và tràn vào khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế; phần lớn các khu vực tại tầng 1 đã bị ngập như: Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và Trung tâm Tim mạch…

Trước tình trạng nước lũ tràn liên tục, lực lượng Công an TP. Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời để hỗ trợ các y bác sĩ và nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân các khoa từ tầng 1 lên những tầng cao hơn để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị, máy móc chuyên dụng cũng được hỗ trợ kê cao, chuyển đến khu vực không bị ngập.

Công an TP. Huế vượt mưa lũ hỗ trợ di chuyển bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế đến các tầng cao hơn  

Minh Nguyên
