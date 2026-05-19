Chiến lược cho chăn nuôi nông hộ

Chuồng trại chăn nuôi của anh Nguyễn Đỗ Lương.

Hướng đến sự an toàn

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của bệnh truyền nhiễm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm… đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố Huế. Chỉ tính riêng năm 2025, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 43 hộ tại 25 thôn, tổ dân phố của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 510 con, trọng lượng hơn 31.921kg. Người chăn nuôi mất ăn mất ngủ, lo lắng khi đàn vật nuôi nhiễm bệnh, thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng ở tổ dân phố (TDP) Rú Hóp, phường Phong Dinh nhớ lại: Thời điểm dịch bùng phát, mặc dù lợn của gia đình không bị dịch bệnh, nhưng việc xuất chuồng cũng gặp khó khăn. Không xuất bán được, gia đình phải duy trì bằng cách giảm thức ăn, cầm chừng để hạ chi phí đầu tư. Sau thất bại trong chăn nuôi năm đó, đến nay một số bà con ở đây không dám đầu tư phát triển, thậm chí có hộ phải bỏ chăn nuôi chuyển sang ngành nghề khác.

Bà Ngô Thị Phương, một hộ chăn nuôi lợn cùng ở TDP Rú Hóp chia sẻ, thời điểm xảy ra dịch bệnh, dù gia đình bà thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn, kiểm soát chặt chẽ chuồng trại, lợn nuôi không mắc bệnh. Tuy nhiên, trước thông tin dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá lợn hơi liên tục giảm khiến gia đình bà đã gặp khó khăn trong việc duy trì đàn lợn và xuất bán.

Ông Trương Công Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết, trước thực trạng vừa nêu, việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học được ngành nông nghiệp đánh giá có tính cấp thiết. Theo đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tuyên truyền nâng cao nhận thức và hướng dẫn thực hành chăn nuôi an toàn sinh học cho các trang trại chăn nuôi lợn và các nông hộ...

Điển hình như cơ sở chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Đỗ Lương ở TDP An Dương, phường Thủy Xuân tại thời điểm này được quản lý nghiêm ngặt. Với diện tích rộng gần 500m2, các chuồng nuôi được anh chăm sóc sạch sẽ, quản lý và sử dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi, chế phẩm sinh học trong chăn nuôi nhằm hạn chế nước thải do tắm và rửa chuồng nuôi, giảm phát tán khí thải trong quá trình chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi chủ yếu được sử dụng lúa xay nấu với hèm rượu, kết hợp với cá khô đã qua quy trình sấy đảm bảo diệt khuẩn. Hiện anh đang duy trì số lượng xuất chuồng mỗi năm 250 con lợn giống và hàng chục con lợn nái. “Nhờ được tập huấn quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nên mô hình chăn nuôi của chúng tôi đến nay vẫn bảo đảm được các yếu tố an toàn” - anh Lương khẳng định.

Ngoài mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của anh Nguyễn Đỗ Lương, trên địa bàn thành phố còn có nhiều mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học được triển khai nhằm hướng đến phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Dư địa phát triển

Hiện nay, toàn thành phố có 406 trang trại, trong đó có 8 trại lợn, gà quy mô lớn, 81 trại quy mô vừa và 317 trại quy mô nhỏ. Tổng đàn lợn toàn thành phố ước đạt 169.000 con, tăng 3,6% so với năm 2025; đàn trâu 15.300 con (ổn định), đàn bò 33.200 con (trong đó sinh sản thêm 1.000 bò vàng) tăng 4%; đàn gia cầm 5,25 triệu con, tăng 1%. Sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 33.000 tấn…

Các mô hình chăn nuôi theo hướng VietGAP, an toàn sinh học đang được khuyến khích phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Thông qua các lớp tập huấn, người chăn nuôi được trang bị kiến thức cơ bản để quản lý chặt chẽ nguồn thức ăn, nước uống cho vật nuôi, cách sử dụng thuốc thú y đúng liều lượng và kỹ thuật vệ sinh xung quanh khu vực chuồng nuôi.

Cũng theo ông Trương Công Thành, việc toàn thành phố hiện có hơn 82.400 hộ chăn nuôi cho thấy dư địa phát triển trong chăn nuôi nông hộ là rất lớn. Do đó, đơn vị sẽ phối hợp các địa phương để thực hiện các dự án, chương trình hướng đến mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm bền vững... Đồng thời, chú trọng phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại các trang trại vừa và nhỏ theo mô hình khép kín từ chuồng trại, con giống, thức ăn và phòng, chống dịch. Cùng với đó, chi cục sẽ đồng hành cùng người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi trong việc xúc tiến liên doanh, liên kết tạo thành các vùng, hộ nuôi theo chuỗi giá trị để cung ứng sản phẩm chăn nuôi an toàn ra thị trường. Đây cũng là chiến lược lâu dài tạo dư địa phát triển chăn nuôi nông hộ mà ngành đang hướng tới.