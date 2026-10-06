Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 93, phát hành ngày 8/10

Trang Nhất Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu các vấn đề nổi bật trong tuần.

Trong đó, tại mục Gặp gỡ kỳ này, chúng tôi giới thiệu bài phỏng vấn bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế về Đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Huế”. Theo bà Trai, để phát huy hiệu quả đề án, cần chuyển từ cách tiếp cận đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái di sản văn hóa, kết nối di tích với trường học, làng nghề, du lịch cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các tour chuyên đề hấp dẫn hơn.

Ở trang Du lịch và Phát triển, bài: “Kết nối sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú” đã chỉ ra thực trạng du khách đến Huế hiện nay chủ yếu lưu trú ngắn ngày (khoảng 1 đêm) do thiếu sự liên kết chuỗi giữa các điểm đến. Từ đó, tác giả gợi mở giải pháp “đóng gói” các chuỗi trải nghiệm 2 - 3 ngày, kết hợp di sản, ẩm thực, văn hóa đêm, du lịch sinh thái đầm phá Tam Giang - biển Thuận An… nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho từng nhóm khách và nâng cao mức chi tiêu.

Trên trang Văn hóa - Nghệ thuật, đáng chú ý có bài: “Hồi sinh điện Cần Chánh”. Ngoài cập nhật tiến độ dự án phục hồi điện Cần Chánh khi đã hoàn thành lắp dựng hệ khung gỗ chính điện (90 cột gỗ lim) và đang thi công hệ mái, bài viết còn cho thấy việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như mô hình BIM và quay time-lapse để quản lý, lưu trữ dữ liệu tu bổ, giúp công trình dự kiến hoàn thành sớm vào tháng 11/2027.

Trang Phóng sự - Ghi chép trên số này.

Trang Phóng sự - Ghi chép tuần này giới thiệu bài viết: “Giữ vành nón lá Đốc Sơ”.

Ngoài phản ánh thực trạng làng nghề chằm nón Đốc Sơ (phường Hương An. TP. Huế) đang ngày càng mai một khi chỉ còn khoảng 20 thợ gắn bó với nghề, tác giả đề xuất hướng đi mới qua việc sản xuất thử nghiệm nón lá sen phục vụ du lịch, lập hồ sơ công nhận làng nghề truyền thống và xây dựng không gian trải nghiệm gắn với các tour du lịch.

Khép lại số báo là chùm ảnh: “Giữ lửa nghề đúc đồng Huế” nhằm tôn vinh nét đẹp lao động cùng bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đang ngày đêm gìn giữ nghề truyền thống Cố đô.

Trân trọng kính giới thiệu!