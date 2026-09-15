Hướng đi mới từ chăn nuôi gia cầm công nghệ cao

Ông Hồ Duy Tuyến, chủ trang trại chăn nuôi vịt vệ sinh hệ thống chuồng trại.

Hiệu quả từ các mô hình khép kín

Với nguồn hỗ trợ gần 500 triệu đồng từ chính sách của Nhà nước theo Nghị quyết số 03 ngày 7/1/2025 của HĐND thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2030, đầu năm 2025, ông Hồ Duy Tuyến đã mạnh dạn đầu tư tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín liên kết nuôi vịt siêu nạc gia công với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại vùng cát nội đồng xã Đan Điền.

“Toàn bộ quy trình nuôi từ cung cấp thức ăn, nước uống đến vệ sinh môi trường đều được tự động hóa. Với quy mô 10.000 con/lứa và nuôi theo hình thức gối đầu 5 - 6 lứa/năm, sau chu kỳ nuôi 42 ngày, lứa vịt đạt chuẩn xuất bán. Sau khi trừ mọi chi phí, mô hình thu về lợi nhuận từ 150 - 200 triệu đồng mỗi năm. Đây không chỉ là giải pháp tình thế thích ứng với tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, mà còn giúp trang trại chủ động hoàn toàn trong sản xuất, giảm rủi ro và nâng cao giá trị kinh tế”, ông Tuyến chia sẻ.

Trước đó, ông Phạm Hữu Quang, quản lý một trang trại chăn nuôi gà ở Đan Điền cũng quyết định bỏ nuôi lợn. Đến nay, trung bình mỗi năm trang trại của gia đình ông thả nuôi 3 lứa gà với quy mô 18.000 con/lứa, cho thu lãi ổn định từ 150 - 200 triệu đồng mỗi lứa.

Điểm sáng nổi bật trong phong trào chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng khép kín, an toàn sinh học là mô hình quy mô lớn của nhóm hộ do ông Nguyễn Đắc Vỹ đại diện. Tháng 10/2025, trên diện tích gần 4ha, nhóm hộ này đã mạnh dạn đầu tư gần 7 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại 2 tầng tách biệt với tổng diện tích hơn 4.500m², liên kết trực tiếp với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam. Quy mô mỗi lứa nuôi 60.000 con gà thương phẩm (30.000 con/tầng). Sau khoảng 105 ngày nuôi, sản lượng đạt khoảng 150 tấn, trọng lượng bình quân 2,5kg/con. Ngay lứa đầu tiên xuất bán thành công, trang trại của nhóm hộ ông Vỹ đã mang lại lợi nhuận ròng khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đòn bẩy từ chính sách

Điểm mấu chốt tạo nên thành công cho các trang trại vùng cát chính là phương thức liên kết chuỗi giá trị với các doanh nghiệp lớn như: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam... Khi tham gia chuỗi liên kết, doanh nghiệp đầu tư toàn diện từ con giống, thức ăn, kỹ thuật thú y đến bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm, giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất và có thị trường tiêu thụ ổn định.

Kiểm tra công tác thú y ở một trang trại.

Ông Phan Văn Lự, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Đan Điền cho biết, toàn xã hiện có 148 trang trại ở vùng cát nội đồng, trong đó có 42 trang trại chăn nuôi. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nay chỉ còn 1 trang trại duy trì nuôi lợn, những hộ còn lại chuyển sang nuôi gia cầm với quy mô từ 10.000 đến 50.000 con/lứa. Ngoài ra, vùng cát nội đồng còn có 1 nhà máy ấp trứng gia cầm, công suất 7,2 triệu con/năm cùng một trang trại gà bố mẹ cung cấp nguồn giống tại chỗ. Tổng giá trị sản xuất vùng cát nội đồng hằng năm đạt trên 200 tỷ đồng, bình quân mỗi trang trại thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Đồng hành cùng người dân, thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời. Theo đó, năm 2025, thành phố đã giải ngân hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ 5 cơ sở (4 trang trại chăn nuôi, 1 trang trại trồng trọt); năm 2026, hỗ trợ 5 trang trại chăn nuôi công nghệ cao quy mô vừa, nâng tổng kinh phí lũy kế hỗ trợ người dân 2 năm lên hơn 5,2 tỷ đồng.

“Chính sách đã tạo đòn bẩy quan trọng để các trang trại có thêm nguồn lực chuyển đổi mô hình, mở rộng quy mô, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy nền nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa hiện đại”, ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố khẳng định.

Về định hướng phát triển ngành chăn nuôi thời gian tới, PGS.TS Đinh Văn Dũng, Trưởng khoa Chăn nuôi - Thú y (Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế) cho rằng, so với các địa phương khác, tổng đàn gia cầm tại Huế chưa lớn. Do đó, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch chuồng trại, kiểm soát con giống, dinh dưỡng đến tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, địa phương cần có chính sách kết nối tiêu thụ sản phẩm tốt hơn để gia tăng sức cạnh tranh và nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm gia cầm Huế trên thị trường.