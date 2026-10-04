Báo chí quan tâm các dự án chậm tiến độ, tăng trưởng và đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang làm rõ những nội dung phóng viên nêu tại họp báo.

Buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 do UBND TP. Huế tổ chức. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.

Theo UBND thành phố, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 ước tăng 8,72% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,01%, khu vực dịch vụ tăng 9,06%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%.

Dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 51,8% cơ cấu kinh tế. Công nghiệp - xây dựng chiếm 30% và nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 9,8%. Sản xuất công nghiệp cũng duy trì mức tăng khá, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11%. Một số ngành sản xuất tiếp tục mở rộng quy mô, đóng góp vào tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp - xây dựng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 28.516 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố tập trung là tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm. Qua rà soát 177 dự án, đến nay đã xử lý hoàn thành 26 dự án, chấm dứt hoạt động 6 dự án.

Đối với 145 dự án còn lại, gồm 50 dự án ngoài ngân sách và 95 dự án trong ngân sách, thành phố đã ban hành kế hoạch tháo gỡ, đạt 100%. Đến ngày 1/10, thành phố giải ngân 3.159,199 tỷ đồng trong tổng số 6.256,967 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 50,5%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán, bằng 70,2% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 16% so với cùng kỳ.

Tại buổi họp báo, các phóng viên, nhà báo tập trung vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm, nhất là tiến độ các dự án, xử lý công trình xây dựng sai phép, dự án chậm triển khai và việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra.

Phóng viên Báo Tuổi trẻ nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Các phóng viên cũng đặt câu hỏi về kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải pháp tạo đột phá trong những tháng còn lại của năm. Một số vấn đề dân sinh như, tình trạng thiếu sách giáo khoa, khám sức khỏe cho người dân cũng được đề cập.

Ngoài ra, nhiều dự án, công trình cụ thể được báo chí đặt câu hỏi, trong đó có tiến độ xử lý dự án lò đốt rác tại xã Lộc Thủy (cũ) sau khi có kết luận thanh tra; Công viên Cồn Dã Viên; các dự án chậm triển khai tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô; thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và tiến độ một số công trình giao thông như Tỉnh lộ 9, đường Tố Hữu, cầu Như Ý, cầu Cồn Hến.

Đối với những nội dung thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý trực tiếp của cơ sở, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị UBND phường Thuận Hóa, xã Lộc An và các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí.

Về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, các đơn vị cho biết đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Một số gói thầu tiếp tục thi công tại những vị trí ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tại một số vị trí thuộc gói thầu 20, nhà thầu đang thảm mặt đường sau khi hoàn tất mặt bằng. Trong khi đó, gói thầu 21 phải tạm dừng thi công do ảnh hưởng của thời tiết.

Đối với Tỉnh lộ 9, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đã kiểm tra thực tế và xác định đây là một trong những công trình được ưu tiên. Thành phố đang chỉ đạo nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường nhằm tăng khả năng kết nối với khu công nghiệp phía Bắc.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang làm rõ một số vấn đề báo chí quan tâm, đồng thời trao đổi về công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin, thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, nhất là đối với những vấn đề được dư luận quan tâm.

Với mức tăng trưởng 8,72% sau 9 tháng, áp lực đối với Huế trong quý IV là khá lớn nếu muốn tiến tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Vì vậy, bên cạnh duy trì các động lực đang có như dịch vụ, du lịch và công nghiệp, việc xử lý các dự án chậm tiến độ và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công được xem là những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.