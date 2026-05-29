FAO cảnh báo hậu quả lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo báo cáo của FAO, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm nguồn gốc động vật tăng cao cùng xu hướng thâm canh đang đẩy mạnh việc lạm dụng các chất kích thích tăng trưởng bằng kháng sinh (AGP). Dự báo đến năm 2040, lượng kháng sinh dùng trong chăn nuôi toàn cầu sẽ tăng gần 30% so năm 2019. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm tới 65% tổng sản lượng, tiếp đến là Nam Mỹ với 19%.

Dù việc sử dụng kháng sinh mang lại lợi ích năng suất ngắn hạn cho những trang trại thiếu nguồn lực hoặc có nguy cơ dịch bệnh cao, nhưng tác hại lâu dài của AMR lớn hơn gấp nhiều lần. Để so sánh, chi phí cho việc loại trừ hoàn toàn kháng sinh nghiêm ngặt nhất chỉ tiêu tốn khoảng 53 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so mức thiệt hại khổng lồ do AMR gây ra.

Theo ông Thanawat Tiensin - Giám đốc Ban Sản xuất và Sức khỏe động vật của FAO, khó khăn hiện nay là chi phí cắt giảm kháng sinh thường phát sinh ngay lập tức, trong khi lợi ích bảo vệ hệ miễn dịch lại mang tính dài hạn. Do đó, các quốc gia cần áp dụng cách tiếp cận "Một sức khỏe" (One Health) hợp tác đa ngành nhằm cân bằng và tối ưu hóa sức khỏe bền vững cho con người, động vật và hệ sinh thái, kết hợp quy định pháp lý với các đòn bẩy kinh tế.

FAO ước tính cần ít nhất 28,4 tỷ USD đầu tư chuyển đổi để hỗ trợ người chăn nuôi trong ngắn hạn. Số tiền này sẽ dùng để nâng cấp hệ thống an toàn sinh học, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine, tăng cường dịch vụ thú y và giúp các trang trại tiếp cận những giải pháp thay thế không phải kháng sinh.

Hiện FAO đang triển khai sáng kiến 10 năm RENOFARM và hệ thống giám sát InFARM nhằm hỗ trợ các nước xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững, hướng tới giảm phụ thuộc vào kháng sinh mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thịt, sữa, trứng đang tăng 23% trên toàn cầu.

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