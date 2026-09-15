Việt Nam đăng cai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21

Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Hội nghị Khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 (AAAP 2026).

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị Khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 (AAAP 2026).

Theo Ban tổ chức, AAAP 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Chăn nuôi bền vững” (Sustainable Animal Production), do AHAV chủ trì tổ chức.

Đến nay, khoảng 1.400 đại biểu đăng ký tham dự, trong đó có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các đại biểu gồm nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y, môi trường và chế biến thực phẩm. Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận hơn 994 bài báo khoa học.

AAAP được tổ chức định kỳ 2 năm, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Được thành lập năm 1980, AAAP quy tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có ngành chăn nuôi phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia...

Đây là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất chăn nuôi trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam từng đăng cai AAAP lần thứ 13 năm 2008 với 1.270 đại biểu đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sau 18 năm, Việt Nam tiếp tục được lựa chọn đăng cai hội nghị, trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiện đại và bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch AHAV, Trưởng Ban Tổ chức AAAP 2026 cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi phải đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi, áp lực về môi trường, cạnh tranh thị trường, yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực và những thay đổi nhanh chóng của trật tự quốc tế.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể. Đàn lợn đứng thứ 6, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới; sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và chế biến sữa thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Dương, chăn nuôi không chỉ tạo ra thịt, trứng, sữa mà còn gắn trực tiếp với sinh kế của người dân. Do đó, phát triển chăn nuôi bền vững cần được nhìn nhận trên 4 trụ cột gồm kinh tế, môi trường, xã hội và phúc lợi động vật, qua đó hình thành hệ sinh thái chăn nuôi phát triển bền vững.

Việc Việt Nam đăng cai AAAP 2026 được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường vai trò của Việt Nam trong hợp tác khoa học, công nghệ, đầu tư và phát triển chăn nuôi, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Ban tổ chức ban đầu dự kiến đón khoảng 1.200 đại biểu, song đến nay đã có 1.400 đại biểu đăng ký và dự kiến con số có thể lên tới 1.500 người

Chương trình AAAP 2026 được xây dựng theo hướng liên ngành, với 14 nhóm chuyên đề, gồm di truyền và giống vật nuôi; dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; sinh lý và sinh sản động vật; sức khỏe vật nuôi; khoa học về lợn, gia cầm, gia súc nhai lại; chăn nuôi động vật khác; sản phẩm chăn nuôi; môi trường chăn nuôi; quản trị số và chăn nuôi thông minh; chăn nuôi nông hộ; thú cưng và động vật cảnh; phúc lợi động vật.

Một trong những định hướng quan trọng của hội nghị là tăng cường kết nối giữa khoa học, công nghệ, chính sách, doanh nghiệp và người chăn nuôi, thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, chăn nuôi thế giới đang chuyển mạnh theo hướng thông minh, với yêu cầu ngày càng cao về tính bền vững, hiện đại, khả dụng, thực tiễn và liên kết. Mục tiêu là đồng thời phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi động vật.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, ngành chăn nuôi Việt Nam cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp khoa học, công nghệ.

Trong đó, nhóm thứ nhất là công nghệ đầu vào và hạ tầng sản xuất, gồm chuyển giao, làm chủ công nghệ giống; phát triển công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; chuồng trại, thiết bị thông minh và tự động hóa.

Nhóm thứ hai là quy trình chăn nuôi và an toàn sinh học, tập trung quản lý môi trường, phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn, an toàn sinh học; chủ động phòng, chống dịch bệnh; phát triển công nghiệp giết mổ và chế biến sâu.

Nhóm thứ ba là quản trị số và chuỗi giá trị xuất khẩu, gồm tích hợp chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, quản lý và lựa chọn, xây dựng thương hiệu để gia tăng giá trị xuất khẩu.

Theo ông Phạm Kim Đăng, Việt Nam cần lựa chọn và phát triển những sản phẩm chăn nuôi đặc trưng để xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị, tương tự cách Nhật Bản xây dựng thương hiệu thịt bò Kobe hay Hàn Quốc phát triển sản phẩm lợn đen Jeju.

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