Chọn sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với chuỗi giá trị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận cuộc họp.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, từng bước chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn, nâng cao giá trị gia tăng. Một số vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực và mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã (HTX) với doanh nghiệp đã hình thành.

Lúa tiếp tục là cây trồng chủ lực với diện tích gieo trồng năm 2026 đạt 52.781ha, sản lượng ước 335 nghìn tấn, trong đó hơn 24.000ha lúa chất lượng cao. Thành phố có khoảng 3.788ha cây ăn quả, tập trung vào thanh trà, bưởi, cam Nam Đông, chuối, ổi và dứa; bước đầu hình thành 18 mã số vùng trồng với tổng diện tích khoảng 141ha.

Trong lâm nghiệp, thành phố có hơn 14.600ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn và khoảng 15.000ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Các chuỗi liên kết trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản được mở rộng, tập trung vào lúa chất lượng cao, Thanh trà Huế, cam Nam Đông, rau má Quảng Thọ, rau màu VietGAP, chăn nuôi hữu cơ, rừng FSC và thủy sản đặc sản đầm phá. Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ đạt khoảng 1.940ha; hơn 100 hộ tham gia các chuỗi sản xuất theo hướng hữu cơ.

Toàn thành phố có 211 HTX nông nghiệp, từng bước chuyển từ cung ứng dịch vụ sang tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu, cơ giới hóa, chế biến và tiêu thụ. Đến tháng 8/2026, có 118 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng; 63 sản phẩm từ 3 sao trở lên còn thời hạn, gồm 58 sản phẩm 3 sao, 4 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Nhiều sản phẩm có chuyển biến về chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và phương thức quảng bá, tiêu thụ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu quy mô phù hợp; nâng cao vai trò của HTX; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế gắn với Chương trình OCOP...

Các ý kiến đề nghị tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và HTX nhằm xây dựng các chuỗi sản xuất ổn định, đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chất lượng và thị trường.

Lựa chọn sản phẩm có lợi thế để tập trung đầu tư

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, TP. Huế còn nhiều dư địa phát triển nông nghiệp nhờ có các vùng sinh thái đa dạng, từ đồng bằng, gò đồi, miền núi đến đầm phá, ven biển; đồng thời có lợi thế về nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ với hệ thống trường đại học, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu ngành nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; tăng cường phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và các cơ sở nghiên cứu trong lựa chọn giống, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp phải chuyển từ tư duy tự cung, tự cấp, tự sản xuất, tự tiêu thụ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhấn mạnh yêu cầu không phát triển dàn trải, đồng chí Lê Trí Thanh giao ngành nông nghiệp nghiên cứu, lựa chọn một số sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt để tập trung đầu tư, phù hợp với lợi thế của từng vùng sinh thái. Trên cơ sở đó, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ có trọng tâm, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với cây sen, cần xác định rõ khu vực và quy mô vùng trồng ổn định; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, cải tạo giống, nâng cao năng suất và chất lượng. Việc phát triển sen phải gắn với xây dựng sản phẩm đặc trưng của Huế, đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị về cảnh quan, sinh thái, văn hóa và du lịch.

Các sản phẩm có lợi thế khác như, chuối tại A Lưới cùng một số cây trồng đặc trưng đã có thương hiệu cũng cần được đánh giá kỹ để lựa chọn hướng đầu tư phù hợp.

Gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn, gắn kết chặt chẽ giữa người dân, HTX và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, cần tiếp tục phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, hợp đồng liên kết và phương án thu mua ổn định, tạo sự yên tâm cho người dân.

Thành phố tiếp tục mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi từng bước những diện tích trồng keo sang các loại cây có giá trị cao hơn.

Đồng chí Lê Trí Thanh đặc biệt lưu ý việc nghiên cứu phát triển cây dược liệu không chỉ tại miền núi, dưới tán rừng mà còn ở vùng gò đồi, vùng cát và những diện tích canh tác kém hiệu quả.

Ngành nông nghiệp cần phối hợp với các cơ sở nghiên cứu lựa chọn những loại dược liệu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Huế, từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến, phát triển sản phẩm OCOP và liên kết tiêu thụ.

Đối với Chương trình OCOP, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát các sản phẩm đã được công nhận, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại, duy trì và nâng hạng sản phẩm.

“Việc phát triển sản phẩm OCOP phải đi vào thực chất, gắn chặt với vùng nguyên liệu, chất lượng, mẫu mã, thương hiệu, câu chuyện văn hóa và khả năng tiêu thụ; ưu tiên các sản phẩm đặc sản, làng nghề, dược liệu và sản phẩm gắn với văn hóa, di sản Huế. Cùng với việc củng cố các kênh phân phối truyền thống, ngành chức năng cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân, HTX và doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử, nền tảng số; đẩy mạnh quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ.Đồng thời, khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch nông thôn gắn với OCOP theo hướng bài bản, bền vững, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.