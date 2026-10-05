Trao “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ

Mẹ con chị Linh vui mừng khi nhận ngôi nhà mới kiên cố, vững chắc.

Tham dự chương trình có đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cùng đại diện Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh và chính quyền địa phương.

Chị Phan Thị Ngọc Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị qua đời năm 2025 do tai nạn điện giật, để lại chị một mình chăm sóc, nuôi dưỡng 3 con nhỏ. Cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn, điều kiện về nhà ở không được đảm bảo.

Trước hoàn cảnh của chị Linh, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ gia đình chị Linh xây dựng ngôi nhà mới. Trong đó, Dự án Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình nội ngoại và người thân cũng đã hỗ trợ một phần để để bốn mẹ con chị có nơi ở an toàn, ổn định. Ngôi nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị Linh có chỗ ở khang trang hơn mà còn thể hiện sự sẻ chia thiết thực, kịp thời của cộng đồng. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để chị Linh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con trưởng thành.

Đây là hoạt động ý nghĩa, đồng thời khẳng định vai trò của Hội LHPN thành phố trong kết nối các nguồn lực xã hội, đồng hành cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.