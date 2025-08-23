Du lịch một mình, giới trẻ tìm về nhịp sống chậm

Đây là lần đầu tiên Trà My đến Cố đô Huế - Ảnh: NVCC

Theo nhịp riêng của bản thân

Đinh Trà My (sinh năm 2003, tại Hà Nội) cho biết, cô chọn Huế vì cần một nơi nhẹ nhàng, không vội vàng. Với My, đôi khi cần rời xa nơi đông đúc để ở cạnh chính mình, và Huế là điểm đến đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó.

Trà My đã nghe nhiều lời khen mà bạn bè và người quen dành cho Huế: “Họ kể, Huế rất tuyệt vời, có cảnh đẹp, có đồ ăn ngon và rẻ. Ai từng đến đây cũng mong có dịp quay lại”. My chia sẻ và cho hay, đã xem nhiều video của các bạn trẻ đi du lịch một mình đến Huế.

“Đi du lịch cùng bạn bè hay gia đình chắc chắn rất vui, nhưng vì mỗi người có sở thích và thể lực khác nhau nên đôi khi sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc di chuyển và sắp xếp lịch trình. Ngoài ra, mình cũng muốn dành thời gian cho riêng mình để cảm nhận và trải nghiệm Huế một cách trọn vẹn nhất, theo nhịp riêng của bản thân” - Trà My bộc bạch.

Trước chuyến đi, Đinh Trà My đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, thoải mái và lên kế hoạch. Hành trang thì cũng giống khi đi cùng nhiều người. “Tất nhiên, tất cả đồ đều do mình cầm, hơi nặng thật nhưng bù lại mình được toàn quyền quyết định mọi thứ theo ý mình”, My kể.

Mỗi lần đi là một lần thư giãn

Có cùng mục đích là tìm về một nơi nhẹ nhàng, Phạm Lê Tuyết Sương (sinh năm 2002, tại Đà Nẵng) lại không chuẩn bị quá nhiều thứ cho chuyến du lịch một mình này.

Tuyết Sương cho biết, thi thoảng cô sẽ cho bản thân được du lịch một mình. Chia sẻ về những kỷ niệm đó, Sương nói: “Tuy mình đi không thường xuyên, nhưng mỗi lần đi là một lần thư giãn”. Với chuyến đi đến Huế, Tuyết Sương cho rằng, khi đi một mình thì sẽ cảm nhận Huế sâu hơn, trầm hơn so với khi đi cùng người khác. Con người xứ Huế thì nhẹ nhàng, không vồ vập. Họ khiến Tuyết Sương thấy an tâm.

Nhớ về những ngày dạo quanh một mình ở Huế, Sương nghĩ giây phút được ngồi bên sông Hương vào sáng sớm là khoảnh khắc khiến cô cảm thấy “đáng giá” nhất trong hành trình này. “Mình không làm gì cả, chỉ ngồi yên. Thế mà thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều”, Tuyết Sương chia sẻ.

Sương cũng thích những buổi chiều được lang thang ở Huế mà không cần dự định trước. Theo Tuyết Sương, du lịch một mình là trải nghiệm rất nên có một lần trong đời: “Đi một mình không hề đáng sợ như chúng ta tưởng. Đó là cách để biết mình đang tốt lên như thế nào”.

Đến giờ, khi nhớ về chuyến ghé thăm Huế, Tuyết Sương vẫn nhớ như in những trải nghiệm tuyệt vời mà thành phố này mang lại. “Nếu cần một nơi để nghỉ ngơi, hãy đến Huế. Và nếu được, đi một mình để có một cảm nhận riêng” - Sương chia sẻ.

Đi không phải vì cô đơn

Với Nguyễn Bảo Huy (sinh năm 2004, tại TP. Hồ Chí Minh), chuyến ghé thăm Huế lại là một phần của chuyến nghiên cứu vốn cổ thuộc chương trình học ngành thiết kế đồ họa, Trường ĐH Văn Lang. Sau khi đi với đoàn, Huy đã dành thời gian để có thể một mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp trầm lặng của Huế.

Bảo Huy ví Huế như sự trôi chảy của dòng sông: “Khi đi với đoàn, Huế đi với tốc độ nhanh, như người bạn năng động, thân thiện với tất cả mọi người, lúc nào cũng rực sáng, nhộn nhịp và đâu đó là sự hối hả vì sợ phải bỏ lỡ điều gì đó. Còn khi đi một mình, Huế và mình như thả trôi cùng nhau trong buổi chiều tà. Vì vậy, mình nhìn Huế thong dong hơn nhiều, đời thường như hai người bạn tri kỷ đi tản bộ ngắm phố cùng nhau vậy, những lúc ấy mình lặng như tờ và để mọi xúc giác chân thật của mình được Huế đánh thức như con người bản địa nơi đây”.

Trong mắt Bảo Huy, con người xứ Huế hiện lên với 3 từ: Chân thành - Dễ thương - Nhiệt tình. “Đây chính xác là 3 từ khóa mình miêu tả về cảm xúc đọng lại trong mình khi nhắc về con người xứ Huế” - Huy khẳng định.

Từ việc nhiệt tình trả lời câu hỏi của bác tài xế, đến sự dễ thương của hai chú bán quán nước khi ngồi tâm sự về thức ăn Huế, tất cả đều giúp Bảo Huy cảm nhận được sự chân thành nồng hậu trong mọi cử chỉ, lời nói đời thường của con người nơi đây.

Với Huy, mọi khoảnh khắc trong hành trình này đều đáng giá. Bảo Huy thích tự mình đi khắp các con phố, nẻo đường ở Huế với muôn hình dáng vẻ, thích những lần được chiêm bái chùa chiền, được tận mắt chứng kiến những kiến trúc đồ sộ với nhiều hoa văn “hớp hồn”... “Và tất cả những khoảnh khắc ấy như in đậm sâu vào trong tâm trí của mình vậy, vô cùng đáng giá và trân trọng” - Bảo Huy cho biết.

Nguyễn Bảo Huy còn khẳng định việc du lịch một mình là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà ai cũng nên dũng cảm để tiến bước. Theo Bảo Huy, du lịch một mình không phải vì mình cô đơn hay lẻ loi. Huy tin rằng, quyết định dành ra một khoảng thời gian trong chuyến nghiên cứu để một mình đi khám phá Huế là quyết định đúng đắn.