Phát hiện, tiêu hủy an toàn 24 vật liệu nổ tại phường Phong Thái

Đội đa nhiệm của Tổ chức NPA tập trung lực lượng rà phá bom mìn ở khu vực đồng ruộng ở phường Phong Thái

Theo đó, từ ngày 1/8/2025 đến nay, đội đã xử lý an toàn 24 vật liệu nổ, bao gồm 9 đạn chùm M39 nằm ở độ sâu dưới mặt đất ít nhất là 25cm. Chương trình tập trung rà phá trên diện tích hơn 100.000m² đất nông nghiệp ở phường Phong Thái bị ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh, nơi từng ghi nhận 10 vụ tai nạn liên quan, khiến 13 người bị thương; trong đó vụ gần nhất xảy ra vào tháng 11/1998.

Việc rà phá không chỉ góp phần đảm bảo an toàn mà còn giúp cho người dân sử dụng đất để phục vụ sản xuất. Tính đến giữa tháng 9, đội NPA đã giải phóng được 35.200 m² đất, trong đó đã xử lý hơn 35.000 m² diện tích ruộng lúa ngay sau vụ thu hoạch hè thu vào đầu tháng 8. Mục tiêu là kịp thời hỗ trợ người dân đốt đồng, cải tạo đất và chuẩn bị gieo trồng cho vụ đông xuân sắp tới.

Dự kiến đến ngày 24/12/2025, toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn nói trên sẽ được rà phá sạch, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 120 người dân và gián tiếp cho hơn 2.000 nhân khẩu trong khu vực.

Lãnh đạo phường Phong Thái cho biết: Hoạt động rà phá bom mìn do đội đa nhiệm của Tổ chức NPA thực hiện không chỉ đảm bảo an toàn vùng đất mà còn góp phần ổn định sinh kế, thúc đẩy phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả chiến tranh.