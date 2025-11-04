  • Huế ngày nay Online
Nhóm người bị kẹt tại khu vực Rào Trăng vẫn an toàn

HNN.VN - Chiều 17/11, các cơ quan chức năng cho biết, một nhóm 16 người đang mắc kẹt tại khu vực Rào Trăng do mưa lũ hiện vẫn an toàn.

“Trực” lụt tại Bệnh viện Tâm thần HuếNgười dân Kim Trà sống chung với lũ

 16 người bị kẹt tại khu vực Rào Trăng vẫn an toàn. Ảnh: P. Hùng

Cụ thể, 16 người dân ở các xã A Lưới và Bình Điền đang bị mắc kẹt tại khu vực Rào Trăng trước đó được một người chủ thuê vào khu vực này phát cỏ, trồng rừng.

Do nước lớn và chảy xiết nên nhóm người này đã di chuyển đến cạnh Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân dựng tạm lán trại trú ngụ.

Trong sáng 17/11, lực lượng chức năng đã liên hệ trực tiếp với người chủ thuê họ làm việc. Thông tin từ người này cho biết, hiện 16 người có mặt đầy đủ, sức khỏe ổn định, không ai bị thương tích.

Qua liên lạc, nhóm người này cho biết lương thực đem theo đủ dùng trong 3-4 ngày. Đợi khi nước rút sẽ về. Trong thời gian này, nếu cần hỗ trợ, họ sẽ chủ động liên lạc với chính quyền, công an xã nơi gần nhất.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
rào trăngphong xuânmưa lụt
