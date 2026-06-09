Khai giảng Chương trình đào tạo Kỹ sư tiêu chuẩn Nhật Bản

PGS.TS Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ phát biểu tại lễ khai giảng

Chương trình được xây dựng trên nền tảng hợp tác giữa Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế với hai doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản là Nisso Corporation và Meisei Group. Đây là mô hình đào tạo tiên tiến nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư có chuyên môn vững vàng, trình độ ngoại ngữ tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc quốc tế.

Theo chương trình, sinh viên sẽ được đào tạo trong thời gian từ 4,5 - 5 năm theo lộ trình tích hợp kiến thức chuyên ngành, tiếng Nhật, văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp Nhật Bản. Nội dung đào tạo được thiết kế theo định hướng ứng dụng, chú trọng trải nghiệm thực tiễn, đồng thời bám sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đối tác.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có cơ hội làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cao như điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ ô tô, cơ khí chính xác và sản xuất tiên tiến. Đây là lợi thế nổi bật, giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong đợt tuyển chọn đầu tiên, chương trình đã thu hút 55 sinh viên đăng ký tham gia. Kết quả, 33 sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí, trong đó 20 sinh viên tham gia chương trình của Nisso và 13 sinh viên tham gia chương trình của Meisei.