“Cần câu” cho phụ nữ khởi nghiệp

Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình nhờ tiếp cận được nguồn vốn chính sách

Câu chuyện của chị Trần Thị Thùy ở thôn 3, xã Bình Điền là minh chứng sinh động cho việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Thoát nghèo nhưng chưa có sinh kế ổn định, chị Thùy được vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ mới thoát nghèo. Sau nhiều đắn đo, chị quyết định đầu tư mua đôi bò giống đầu tiên. Những ngày đầu khởi nghiệp với nghề chăn nuôi, chị không tránh khỏi áp lực và lo lắng. Nhưng sự đồng hành của tổ chức hội đã tiếp thêm động lực để chị kiên trì theo đuổi mô hình.

Vốn tín dụng chính sách như một chiếc phao đúng thời điểm. Từ 100 triệu đồng vốn vay hộ mới thoát nghèo, chị Thùy “đặt cược” vào đôi bò giống đầu tiên. Vừa nuôi vừa lo lắng, nhưng nhờ sự sâu sát, động viên và hướng dẫn kỹ thuật tận tình của cán bộ hội, chị Thùy càng vững tâm. Đến nay, gia đình chị đã sở hữu đàn bò gần 40 con. Từ một hộ gia đình còn nhiều khó khăn, nay chị Thùy đã trở thành điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương.

Chị Phạm Thị Pho, thôn Lộc Mỹ, xã Khe Tre, cũng là một trong những hội viên phụ nữ sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách. Mong muốn phát triển kinh tế trên chính diện tích đất đồi của gia đình nhưng thiếu vốn đầu tư, chị Pho được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Hội Phụ nữ. Từ nguồn vốn này, chị từng bước đầu tư 3ha keo, hơn 1ha cây ăn quả gồm ổi, cam, bưởi da xanh và xây dựng mô hình chăn nuôi gà quy mô hơn 1.000 con mỗi lứa.

Những năm đầu khởi nghiệp không ít khó khăn do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và biến động thị trường, nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật từ các cấp hội, chị Pho kiên trì phát triển mô hình theo hướng đa dạng hóa sản xuất để giảm thiểu rủi ro. Đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp của chị đã đi vào ổn định. Nguồn thu từ rừng trồng, cây ăn quả và chăn nuôi giúp gia đình có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ vươn lên làm giàu cho gia đình, chị còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương.

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, các cấp hội đã đồng hành cùng hội viên từ khâu tiếp cận vốn, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích đến hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ những khoản vay ưu đãi, nhiều phụ nữ đã biến ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực. Những vườn cây xanh tốt, những đàn bò sinh sôi hay các mô hình sản xuất quy mô ngày càng mở rộng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của tín dụng chính sách trong hành trình trao cơ hội, tiếp sức phụ nữ vươn lên thoát nghèo...