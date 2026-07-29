Các công trình vi phạm trên đầm phá ở Phú Vang: Cần tự giác tháo dỡ

Kiểm tra tình trạng lấn chiếm trên đầm phá.

Xã Phú Vang có đất mặt nước chuyên dùng là 1.500ha trong tổng diện tích đất tự nhiên hơn 86.000ha, do UBND xã quản lý. Theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 6/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) về việc phê duyệt kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc huyện Phú Vang (trước đây), tại xã Phú Vang đã phê duyệt sắp xếp lại 42 trộ nò sáo cho 42 hộ gia đình có nhu cầu.

Tuy nhiên, hiện có rất nhiều hộ dân tự ý cắm cọc, quây lưới và dựng vây ví, rọ sáo không đúng quy định, lấn chiếm trái phép đất mặt nước đầm phá. Các công trình nuôi trồng tự phát này đã gây cản trở dòng chảy và làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường trên đầm phá. Việc quây lưới bừa bãi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, gây khó khăn cho công tác quản lý tài nguyên của địa phương.

Ông La Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vang cho biết: UBND xã đã ban hành kế hoạch xử lý các trường hợp lấn chiếm đất mặt nước, đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, khảo sát thực tế tại các khu vực trọng điểm dọc tuyến mặt nước trên địa bàn xã. Qua ghi nhận thực tế cho thấy, ngoài việc không sắp xếp theo quy định, còn xảy ra tình trạng một số hộ dân lấn chiếm thêm diện tích đất mặt nước để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Từ thực tế đó, ông La Đình Tân yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ để rà soát, thống kê chi tiết các hộ vi phạm, xác định diện tích lấn chiếm để có phương án xử lý cụ thể. Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định pháp luật và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.

Ngay sau chuyến kiểm tra, UBND xã Phú Vang đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tháo dỡ và xử lý các trường hợp lấn chiếm, vây ví, rọ sáo, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trái phép trên địa bàn. Hội nghị cũng đã thảo luận, đưa ra giải pháp, chuẩn bị nhân lực, phương tiện nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao khi thực hiện giải tỏa các hộ vi phạm.

“Trước hết, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng hộ dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. UBND xã sẽ tổ chức đối thoại với các hộ vi phạm, yêu cầu từng hộ cam kết tự tháo dỡ có thời hạn. Đối với các trường hợp cố tình không tự giác tháo dỡ sau thời gian vận động, đối thoại, UBND xã sẽ kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông La Đình Tân cho biết.

Thiết nghĩ, người dân cần chấp hành quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm trên đầm phá, đồng thời trả lại hiện trạng, sự thông thoáng cho mặt nước và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững trên địa bàn.

UBND xã Phú Vang cũng đã đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để địa phương xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất mặt nước và định vị cắm mốc các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản để thuận lợi cho địa phương trong việc quản lý và kiện toàn lại ban chấp hành các chi hội nghề cá.