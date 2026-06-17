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ClockThứ Năm, 02/07/2026 16:09

Cách phân biệt hàng thật - hàng giả với sản phẩm Honda

HNN.VN - Chiều 2/7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả đối với các sản phẩm mang thương hiệu Honda.

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Cán bộ quản lý thị trường trao đổi thông tin hàng thật, hàng giả của sản phẩm Honda 

Đại diện lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam cho biết, hiện nay tình trạng sản xuất, kinh doanh (SXKD) hàng giả, hàng nhái diễn biến tinh vi. Việc tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác nhận diện, kiểm tra, xử lý vi phạm có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Chuyên gia của Honda Việt Nam giới thiệu hệ thống quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bao bì sản phẩm cùng các dấu hiệu nhận diện được pháp luật bảo hộ. Các học viên được cập nhật phương thức, thủ đoạn phổ biến trong SXKD hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời trực tiếp trao đổi, thực hành phân biệt sản phẩm chính hãng, hàng giả thông qua hình ảnh, mẫu vật thực tế, từ đó nâng cao kỹ năng nhận diện trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Theo ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Huế, hội nghị tập huấn này là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng thực thi trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong trao đổi thông tin, nhận diện các phương thức vi phạm mới, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố. 

Song Minh
 Từ khóa:
tập huấnhàng giảhàng thậthondaphân biệtthương hiệu
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