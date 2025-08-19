  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 19/08/2025 12:44

Các công trình - dự án khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

HNN.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Huế sẽ được khởi công, khánh thành và đưa vào sử dụng. Những dự án này góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, giáo dục và giao thông đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

