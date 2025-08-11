Thủ tướng ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công dự án mừng Quốc khánh

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 136/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính.

Để chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) vào ngày 19/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện số 57/CĐ-TTg và Công điện số 129/CĐ-TTg giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan.

Thời gian đến ngày 19/8/2025 còn rất ít, để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 129/CĐ-TTg và chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình sao cho trang trọng, an toàn, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư/nhà đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ Xây dựng trong quá trình chuẩn bị để buổi Lễ diễn ra thành công, tốt đẹp. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các sự kiện được giao chủ trì tổ chức, bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị tổ chức sự kiện (nhà rạp, bàn ghế, âm thanh, màn hình led, điện lưới…); phối hợp với VNPT, Viettel kết nối đường truyền; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam/Đài truyền hình địa phương sản xuất, cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kịch bản, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức tư liệu hình ảnh đẹp về công trình, dự án để đưa vào chương trình phát sóng, gửi về địa chỉ email: congtrinh80nam@gmail.com trong ngày 15/8/2025; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do cơ quan, đơn vị mình tổ chức.

Chủ động lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, có năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện để tổ chức thực hiện. Chủ động mời đại diện các cơ quan, đơn vị, người dân có liên quan đến tham dự buổi lễ.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình, VNPT, Viettel của tỉnh/thành phố bảo đảm kết nối đường truyền, cung cấp hình ảnh trực tuyến từ các điểm cầu trên địa bàn địa phương với điểm cầu chính Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại thành phố Hà Nội.

Các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, nguồn điện, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức sự kiện. Giao một đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc người được ủy quyền để chỉ đạo, phối hợp với ban tổ chức; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tổ chức đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Đối với các điểm cầu chính có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành trung ương tham dự, chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình của tỉnh/thành phố bố trí người dẫn chương trình tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh/thành phố; sản xuất, cung cấp hình ảnh cho VNPT, Viettel để truyền đến điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với VNPT, Viettel tiếp nhận, phát hình ảnh chương trình trên các màn hình led tại sự kiện.

Tại các điểm cầu còn lại, chỉ đạo chủ đầu tư/ban quản lý dự án, nhà đầu tư các công trình, dự án yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với VNPT, Viettel cung cấp tín hiệu truyền hình đến điểm cầu trung tâm và tiếp nhận, phát hình ảnh chương trình trên màn hình led tại sự kiện.

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi Lễ gửi Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trong ngày 15/8/2025 để tổng hợp, thống nhất triển khai tại các điểm cầu. Chủ trì truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh và hệ sinh thái mạng xã hội của Đài. Chủ trì sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp và trực tuyến giữa các điểm cầu (khoảng 80 điểm cầu), nhận tín hiệu từ VNPT, Viettel và phát sóng trên VTV.

VTV phối hợp VNPT, Viettel, các đài truyền hình địa phương, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh, ghi hình các cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phát biểu tại các điểm cầu có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lãnh đạo địa phương tham dự. Chịu trách nhiệm tổng duyệt chương trình lên sóng theo kịch bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu ứng, sức lan tỏa. Chủ trì xây dựng chương trình ca nhạc (đặc sắc, tiêu biểu) tại điểm cầu chính nhằm thúc đẩy, khơi dậy khí thế hào hùng, tạo động lực truyền cảm hứng để người dân, doanh nghiệp tiếp tục tham gia đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

VTV bố trí người dẫn chương trình tại các điểm cầu có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, người dân trực tiếp phát biểu. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan khác theo kế hoạch và chương trình của VTV.

Thủ tướng giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viettel chịu trách nhiệm về hạ tầng đường truyền, đảm bảo nối thông đường truyền trước 15 giờ ngày 15/8/2025; cung cấp nhân sự phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu (đề nghị gửi danh sách cán bộ phụ trách cho ban tổ chức). Cung cấp toàn bộ tín hiệu trực tuyến của sự kiện cho VTV sử dụng để phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia; tổng hợp hình ảnh các điểm cầu và cung cấp tín hiệu phát trên màn hình led tại các điểm cầu; ban hành hồ sơ yêu cầu để hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ quản dự án triển khai kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Tại 34 điểm cầu, cử cán bộ của VNPT chịu trách nhiệm kết nối giữa VNPT với êkíp tổ chức sự kiện (phụ trách âm thanh, màn led) và êkíp sản xuất hình ảnh của VTV hoặc đài truyền hình địa phương... đảm bảo truyền hình ảnh, âm thanh từ các điểm cầu tới điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh của chương trình cho đơn vị tổ chức sự kiện chiếu lên màn hình.

Tại các điểm cầu còn lại, chịu trách nhiệm kết nối với các đơn vị tổ chức sự kiện, cung cấp đường truyền, thiết bị, camera và nhân sự để kết nối và truyền tín hiệu hình ảnh về điểm cầu chính; cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh của chương trình cho đơn vị tổ chức sự kiện chiếu lên màn hình.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (điểm cầu trung tâm) chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện tại điểm cầu chính - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia theo đúng kế hoạch, kịch bản, yêu cầu. Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, VNPT, Viettel và các đơn vị liên quan triển khai việc kết nối đường truyền cầu truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ các điểm cầu về điểm cầu chính thành phố Hà Nội (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia); kết nối kỹ thuật trực tuyến giữa các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo địa phương tham dự; kết nối đường truyền, ghi hình để cung cấp tín hiệu tại điểm cầu chính đảm bảo yêu cầu trực tuyến và phát sóng.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, điều tiết phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, tạo sự lan tỏa về năng lượng tích cực trong nhân dân để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; đồng thời tạo động lực truyền cảm hứng triển khai kịp thời đúng tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình đang, sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý tổng thể; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.