Dọn dẹp những công trình “lạc lõng” trên Thượng thành

Trên di tích Thượng thành - thuộc Quần thể di tích Kinh thành Huế được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1993, vẫn còn đó những khối lô cốt lạnh lùng. Không phải là một phần nguyên thủy của Thượng thành, những lô cốt này được quân đội Mỹ dựng lên trong giai đoạn 1957 - 1975. Chúng được đặt ở những vị trí chiến lược để quan sát, kiểm soát và phòng thủ. Nhưng nay, khi đất nước đã hòa bình, thống nhất 50 năm, cũng chừng ấy năm những chứng tích này đã hoàn thành vai trò, thậm chí sự tồn tại của chúng còn lấn át và xâm phạm đến tính nguyên vẹn của một di sản mang tầm vóc thế giới.

Trong nỗ lực bảo tổn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế của Chính phủ và TP. Huế, những chứng tích này (gồm 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, một trận địa phòng không) sẽ được các cơ quan chức năng thu xếp, tháo dỡ để di sản trở lại trọn vẹn với vẻ đẹp vốn dĩ.

Qua những góc ảnh của tác giả Hải Dương, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh có sự hiện diện của những lô cốt như “những vết thương thời gian” trên Thượng thành uy nghi của Triều Nguyễn - thay điều muốn nói: Thời gian là liều thuốc vi diệu, nhưng có những vết thương chỉ chịu lành khi được chữa trị tận gốc của nguyên nhân gây đau.

Lô cốt ở Đông Thành Thủy Quan

Lô cốt chồng lấn khu vực vọng lâu cửa Hữu

Một lô cốt trên góc Thượng thành