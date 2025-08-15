“Tổng lực” để có mặt bằng cho dự án giao thông

Phần đường dẫn phía Nam DA cầu vượt cửa biển Thuận An vẫn còn nhiều vướng mắc

Năm 2024, Dự án (DA) đường Lâm Hoằng nối dài được triển khai thi công với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư. DA có điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao đường bê tông dọc sông Như Ý, với tổng chiều dài tuyến khoảng 231m.

Từ khi khởi công đến nay, khối lượng thi công của công trình mới chỉ thực hiện ở khu vực có mặt bằng thi công đoạn dài 70m phía đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng, bao gồm các hạng mục như đắp bột đá, đắp đất k98, lắp cống thoát nước dọc, bê tông nhựa 680m2… với giá trị thực hiện khoảng 680 triệu đồng. Do vướng công tác GPMB, công trình đường Lâm Hoằng nối dài ngưng thi công gần một năm nay.

Một DA khác là tuyến đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1 do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022, thực hiện với thời gian 3 năm do liên danh nhà thầu Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty 479 Hòa Bình thi công. Quy mô tuyến dài gần 8km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng 20m. Đến nay, tổng số vốn đã bố trí cho DA là hơn 2.141 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân của DA là hơn 1.980 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 đã giải ngân hơn 214,6 tỷ đồng, đạt khoảng 57,15%.

Công trình cầu vượt cửa biển Thuận An dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 2/9 tới, tuy nhiên, công tác GPMB đường dẫn lên đầu cầu vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo báo cáo của Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1, hiện vẫn còn vướng mắc liên quan đến nhu cầu tái định cư của một số hộ phụ.

Cụ thể, theo Ban QLDA, phạm vi GPMB cho giai đoạn 1 của DA thuộc xã Hải Dương và phường Thuận An (cũ), nay là phường Thuận An. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 317.187m2. Xã Hải Dương (cũ) thu hồi khoảng 196.186m2, ảnh hưởng đến khoảng 600 lăng mộ, đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản của 180 hộ dân. Phường Thuận An (cũ) thu hồi khoảng 121.000m2, ảnh hưởng 4,1ha đất rừng phòng hộ, 300 mộ xây và nhà cửa vật kiến trúc của khoảng 229 hộ dân và dự kiến bố trí TĐC là 120 hộ. Công tác GPMB được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (cũ) thực hiện từ tháng 3/2022 và đến nay đã thực hiện hoàn thành phạm vi xã Hải Dương (cũ).

Riêng phường Thuận An, đối với đất ở, tổng số hộ có đất ở cần giải tỏa là 229 hộ. Trong đó, có 120 trường hợp phải bố trí tái định cư. Riêng trong phạm vi 600m từ mố M2 hiện đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đoạn 500m tiếp theo đến nút giao đường Hoàng Sa đã phê duyệt 67 trường hợp (còn 2 trường hợp chưa phê duyệt), đoạn còn lại có tổng số hộ bị ảnh hưởng là 98 hộ, đã phê duyệt 68 hộ và 30 trường hợp chưa phê duyệt do chưa hoàn thành công tác thẩm định đất nên các hộ dân cũng chưa bàn giao mặt bằng. Đối với khu đất quốc phòng (sân bay dã chiến Thuận An), hiện nay đã có quy hoạch phân khu phường Thuận An, nhưng chưa có quy hoạch phân khu của xã Phú Hải nên chưa thực hiện điều chỉnh.

Liên quan công tác GPMB DA cầu vượt cửa biển Thuận An, mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền phường Thuận An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xử lý kịp thời các phát sinh, đảm bảo công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong người dân. Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh cũng chỉ đạo thành lập tổ vận động GPMB gồm: Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường, lực lượng công an và các tổ chức mặt trận, đoàn thể nhằm trực tiếp gặp gỡ, vận động người dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để sớm bàn giao mặt bằng; phối hợp với Ban QLDA hoàn tất các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân, sớm đưa cầu Thuận An vào sử dụng.