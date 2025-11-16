Bước chuyển mình mạnh mẽ của các hợp tác xã

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp xanh Mộc An giới thiệu sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng tới khách hàng

Không ngừng đổi mới

HTX Nông nghiệp Dịch vụ Hương Long Saemaul, phường Kim Long là một điểm sáng về đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu nông sản sạch. Thành lập năm 2024, HTX Hương Long Saemaul đã đầu tư hơn 3.000m² diện tích đất trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP và dự kiến mở rộng thêm 3.000m² vào cuối năm nay. Các sản phẩm chủ lực của HTX gồm rau sạch, dầu đậu phụng nguyên chất, các loại hạt nông sản địa phương, gà thả vườn… Tất cả các sản phẩm cây trồng, vật nuôi đều được kiểm soát nghiêm ngặt về quy trình sản xuất và chất lượng.

Bên cạnh sản xuất, HTX cũng chú trọng mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ, kết nối với các cửa hàng, siêu thị mini, đồng thời đẩy mạnh phân phối trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, giúp nông sản do HTX Nông nghiệp Dịch vụ Hương Long Saemaul sản xuất, cung ứng dần có chỗ đứng trên thị trường.

Bà Mai Trịnh Thùy, Giám đốc HTX chia sẻ: “Chúng tôi hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp người nông dân chủ động hơn trong tiêu thụ và quảng bá thương hiệu”.

Ông Trần Bái, tổ dân phố 14, phường Kim Long, thành viên HTX cho hay: “Nhờ tham gia HTX, chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra. Bên cạnh đó, người dân còn được tập huấn kỹ thuật sản xuất sạch, có thu nhập ổn định và tự hào khi sản phẩm quê hương được thị trường tin dùng”.

Không chỉ HTX, nhiều doanh nghiệp Huế cũng đang đổi mới mô hình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tiêu biểu là Công ty TNHH TMDV tinh dầu Ngọc Phương, phường Hương Trà từ những sản phẩm tinh dầu truyền thống đã nghiên cứu phát triển thêm những sản phẩm như bột chuối Organic, viên gừng, bột gừng, bột nghệ... phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Hỗ trợ các HTX phát triển

Theo Liên minh HTX thành phố Huế, toàn thành phố hiện có 320 HTX, trong đó có hơn 20 HTX mới thành lập từ 1 - 2 năm nhưng đã bắt nhịp cùng nền kinh tế tập thể và có nhiều phát triển vượt bậc, tiêu biểu như Hương Long Saemaul, Thủy canh Huế, Thanh trà Dương Hòa, Thanh Tiên… Các mô hình sản xuất này đã gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn VietGAP, chứng chỉ rừng FSC và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Liên minh HTX TP. Huế cũng đã hỗ trợ các HTX kết nối thị trường, tìm kiếm đầu ra bằng việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, đã tổ chức Phiên chợ HTX lần thứ I năm 2025, với 11 đơn vị tham gia; hỗ trợ các HTX tham gia hội chợ trong và ngoài thành phố, trong đó nhiều sản phẩm như dầu tràm, hoa lan rừng, trà rau má, hạt sen sấy khô, bánh ép khô... được người tiêu dùng đánh giá cao.

Liên minh HTX thành phố còn hỗ trợ gần 200 sản phẩm quảng bá trên Sàn kinh tế hợp tác, cùng hơn 50 sản phẩm vùng cao đưa lên chợ trực tuyến các dân tộc thiểu số. Phối hợp với Công ty OCOP Hoàn Cầu đưa hàng chục sản phẩm của các HTX lên hệ thống phân phối hiện đại. Ngoài ra, Liên minh HTX thành phố còn ký kết với Công ty TNHH MTV Phát Huy tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC - hướng đi xanh, bền vững trong quản lý rừng.

Mới đây, Liên minh HTX TP. Huế, Hội Doanh nhân trẻ Huế và Saigon Co.op cũng đã ký kết biên bản hợp tác, đưa 80 mặt hàng của 15 HTX và doanh nghiệp Huế vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op trên toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt bền vững, tạo cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm đặc trưng của Huế.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX TP. Huế cho biết: “Kinh tế tập thể của Huế đang từng bước phát huy tiềm năng và thế mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, thiếu nhân lực trẻ. Thời gian tới, Liên minh HTX TP. Huế sẽ tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ, phấn đấu xây dựng được các HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương”.