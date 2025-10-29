Linh hoạt chuyển đổi, gắn sản xuất với thị trường

Cây rau má tạo công ăn, việc làm cho nhiều thành viên HTX Quảng Thọ 2

Từ cây rau má đến thương hiệu OCOP 4 sao

Nằm bên dòng sông Bồ, xã Quảng Thọ cũ (nay là xã Quảng Điền) vốn có truyền thống trồng rau má từ lâu đời. Song kể từ khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, HTX Quảng Thọ 2 mới mạnh dạn đưa loại cây quen thuộc này thành cây trồng chủ lực, gắn với chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Ông Nguyễn Lương Trí, Bí thư Chi bộ, Giám đốc HTX Quảng Thọ 2 nhớ lại: “Từ năm 2013, chúng tôi đã quy hoạch vùng chuyên canh rau má, tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con trồng theo quy trình VietGAP, đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rau má Quảng Thọ”. Chỉ sau hai năm, HTX đã đầu tư nhà xưởng, máy móc chế biến, cho ra đời sản phẩm trà rau má túi lọc, trà rau má sao khô, rau má tươi VietGAP. Đến năm 2021, chúng tôi thành công với sản phẩm bột matcha rau má hòa tan”.

Trước năm 2013, mỗi ha rau má ở HTX Quảng Thọ 2 chỉ đem lại doanh thu khoảng 150 triệu đồng/năm, thì nay đã tăng gấp đôi, đạt từ 280 - 300 triệu đồng/ha/năm. Diện tích trồng rau má cũng tăng từ 30ha lên hơn 70ha. Niềm vui lớn hơn là sản phẩm trà rau má, bột matcha rau má Quảng Thọ được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, trở thành thương hiệu nông sản tiêu biểu của TP. Huế.

“Nhắc đến Quảng Thọ là nhắc đến rau má”, các thành viên HTX Quảng Thọ 2 chia sẻ với niềm tự hào. Thương hiệu không chỉ giúp sản phẩm có chỗ đứng vững vàng, mà còn giúp đầu ra ổn định khi HTX ký kết được nhiều hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp uy tín.

Đa dạng sản phẩm, thích ứng thị trường

Không dừng lại ở rau má, hiện, HTX Quảng Thọ 2 còn mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao với các giống J02, NA2, HG12, HG244. Nhờ liên kết với doanh nghiệp thu mua, bình quân mỗi ha lúa chất lượng đem lại doanh thu hơn 132 triệu đồng/năm, cao hơn các giống lúa thông thường khác.

Thành viên HTX Quảng Thọ 2 và nhiều người dân nơi đây vui mừng, phấn khởi khi địa phương còn có 2 loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao nữa là cây chột nưa và đậu bắp. Với 10ha cây chột nưa và đậu bắp, bình quân mỗi năm cũng đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Điều đặc biệt là các thành viên HTX hôm nay không chỉ “giỏi ruộng đồng” mà còn thành thạo bán hàng online. Với một chiếc điện thoại thông minh, họ có thể trực tiếp giới thiệu, giao dịch và đưa sản phẩm đến tay khách hàng khắp nơi. Sự nhanh nhạy, thích ứng với thị trường đã giúp người dân tăng doanh thu, lợi nhuận; đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Từ hướng đi và linh hoạt trong chuyển đổi mô hình ở HTX Quảng Thọ 2 cho thấy, thành công không đến từ may mắn, mà từ sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của cả tập thể. Nhiều hộ thành viên đã mạnh dạn thế chấp tài sản để đầu tư mở rộng sản xuất. Họ vừa học hỏi, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, biến khó khăn thành động lực.

Ông Nguyễn Lương Trí đúc kết: “Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể. Nhưng nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của từng thành viên, HTX khó có được thành công như hôm nay. Chúng tôi luôn coi sự đoàn kết, kiên trì và đổi mới là chìa khóa để phát triển bền vững”.

Câu chuyện của HTX Quảng Thọ 2 là minh chứng sinh động cho hướng phát triển kinh tế tập thể ở Quảng Điền: Gắn sản xuất với thị trường, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu và đa dạng sản phẩm. Từ mô hình này, nhiều HTX khác trên địa bàn xã Quảng Điền cũng đang tìm hướng đi mới, tập trung vào sản phẩm chủ lực, tham gia chương trình OCOP, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của nông dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, ông Hoàng Văn Minh Châu khẳng định: Trong bức tranh kinh tế nông thôn mới, các HTX nông nghiệp, trong đó, có HTX Quảng Thọ 2 không chỉ là “bệ đỡ” mà còn trở thành động lực phát triển, đưa nông nghiệp Quảng Điền bước sang giai đoạn hiện đại, bền vững, hội nhập sâu rộng với thị trường; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.