ASEAN cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững

Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43 (AMEM-43) và các cuộc họp liên quan đã chính thức bế mạc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần củng cố hợp tác khu vực về an ninh năng lượng và tài chính bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Datuk Seri Fadillah Yusof, kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia cho biết ASEAN đã thông qua nhiều sáng kiến quan trọng như Bản ghi nhớ Tăng cường về Lưới điện ASEAN (APG) và Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN (APSA), Kế hoạch Hành động Năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2026-2030.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của AMEM-43 là việc ra mắt Quỹ Tài trợ Lưới điện ASEAN (APGF), sáng kiến chung giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm hỗ trợ các dự án lưới điện xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, ASEAN cũng hoàn tất Lộ trình dài hạn về năng lượng tái tạo (RE-LTR), trong đó tập trung vào một số nguồn như năng lượng mặt trời, thủy điện, gió, cùng việc thống nhất được một số nội dung của các khuôn khổ mới về hiệu quả năng lượng, cáp điện ngầm xuyên quốc gia và năng lượng hạt nhân dân sự.

Phó Thủ tướng Fadillah nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa phát triển bền vững, bao trùm và đảm bảo an ninh năng lượng.

Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong khu vực ASEAN đã đạt 33,5% tổng công suất lắp đặt và 14% trong tổng cung năng lượng sơ cấp vào năm 2023, tiến gần đến mục tiêu đề ra trong năm 2025 tương ứng là 35% và 23%.

ASEAN cũng nhận được cam kết mạnh mẽ từ các đối tác về hợp tác đầu tư, tài chính xanh và chuyển giao công nghệ. Tổng giá trị cam kết đầu tư tại Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng ASEAN (AEBF 2025) lên tới hơn 2 tỷ USD, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh và lưu trữ năng lượng.

Trong giai đoạn tới, ASEAN đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên ít nhất 40% vào năm 2030, mở rộng ứng dụng công nghệ số và Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong quản lý lưới điện, đồng thời tăng cường hợp tác tài chính với các tổ chức toàn cầu như ADB, WB, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA).

Ông Fadillah khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa các ưu tiên quốc gia và chương trình nghị sự khu vực, hướng tới một chiến lược chuyển đổi năng lượng công bằng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm trong ASEAN.

Kết quả của Hội nghị AMEM-43 tiếp tục cho thấy quyết tâm của các nước thành viên ASEAN trong việc tăng cường hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN xanh, bao trùm, bền vững và thịnh vượng ở khu vực./.