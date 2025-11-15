Du lịch Huế cần thay đổi mạnh mẽ để bứt phá

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế

Ông Đinh Mạnh Thắng đánh giá: Phải khẳng định du lịch Việt Nam nói chung, Huế nói riêng đã và đang có những chuyển biến tích cực. Du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới, điều này có sự đóng góp của mỗi địa phương, trong đó có Huế. Số liệu cho thấy, 10 tháng đầu năm 2025, du lịch Huế đã đạt được con số cao nhất từ trước đến nay với gần 5,4 triệu lượt, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Mừng cho du lịch Huế vừa đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những mong muốn đột phá hơn. Xét dưới góc độ ngành kinh tế mũi nhọn và những tiềm năng, thế mạnh vốn có, sự phát triển của du lịch Huế thời gian qua vẫn chưa được như kỳ vọng.

Đối với ngành du lịch nói chung, tăng trưởng lượng khách là quan trọng, song, một điểm cần chú ý là lượng khách quốc tế. Sự tăng trưởng về lượng khách quốc tế được tất cả các quốc gia đặc biệt quan tâm vì đây là thước đo trung thực, khách quan nhất phản ánh sức hút của điểm đến và sự phát triển của ngành du lịch. Đây không chỉ là những con số biểu trưng cho sự phát triển mà còn đóng góp lớn về nguồn thu du lịch - dịch vụ và hấp dẫn nhà đầu tư.

Khách quốc tế check-in khi tham quan Đại Nội. Ảnh: Hữu Phúc

Thị trường khách đến Huế nhìn chung vẫn là những thị trường truyền thống, có thiên hướng khám phá du lịch di sản, trong khi đó, Huế còn có nhiều loại hình du lịch bổ trợ để thúc đẩy tăng trưởng.

Có một thực tế ngay trong năm 2025 là với sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huế vinh dự đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Thế nhưng, ngoài chương trình khai mạc và một vài hoạt động, thì dấu ấn của nhiều chương trình khác chưa đậm nét.

Một vấn đề khác là Huế đặt mục tiêu kỳ vọng vào sự bứt phá lớn cho du lịch những năm tới, song, trong quá trình tăng trưởng, đang hiện hữu nhiều vấn đề, có những áp lực khi phát triển mạnh hơn, đó là sản phẩm, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, nhân lực và nhiều vấn đề khác. Đây là những bài toán cần tháo gỡ để Huế phát triển nhanh, bền vững.

Ông có thể nói rõ hơn những áp lực mà du lịch Huế đang đối mặt?

Thời gian qua, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, đặc biệt là ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp đều có những nỗ lực tháo gỡ khó khăn để du lịch Huế tiến nhanh, tiến xa. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn phát triển đặt ra những yêu cầu khác nhau và cần nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn. Du lịch Huế nhiều năm qua chưa có thêm nhiều sản phẩm mới và còn phụ thuộc nhiều vào du lịch di sản. Mặc dù các điểm đến, doanh nghiệp đã nỗ lực làm mới sản phẩm, nhưng chừng đó là chưa đủ. Như cách một số người ví von thì đó mới chỉ là “bình cũ có chêm thêm rượu mới”, trong khi Huế đã đến lúc cần có “bình mới, rượu mới”, tức là có thêm những sản phẩm, điểm đến hấp dẫn, đặc trưng bên cạnh phát huy tốt sản phẩm đang có.

Thứ hai là hạ tầng giao thông, du lịch - dịch vụ. Khi lượng khách tăng lên, áp lực từ hạ tầng giao thông, đường sá, bãi đỗ xe, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm dịch vụ. Hiện tại, khó khăn đã nảy sinh khi đường phố Huế nhỏ, thiếu các bãi đỗ xe, áp lực “cháy” phòng khách sạn giai đoạn cao điểm. Khi lượng khách tăng cao, câu hỏi đặt ra là chỗ lưu trú đâu cho khách, đặc biệt là dòng khách cao cấp? Dịch vụ nào để cho khách chi tiêu khi lưu trú dài ngày?

Đội ngũ nhân lực cũng là vấn đề đáng trăn trở, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao. Mặc dù Huế có các cơ sở đào tạo về du lịch; Hiệp hội Du lịch, các hội nghề nghiệp cũng tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, nhưng mới chỉ đáp ứng phần nào về nhân lực du lịch tầm trung, lao động phổ thông, trong khi vẫn khó tìm được các quản lý cao cấp.

Một điểm nữa là Huế chưa phát triển mạnh và hiệu quả về kinh tế đêm, thiếu các trung tâm vui chơi - giải trí quy mô, đẳng cấp - xu thế vốn đang rất cần hiện nay.

Khách trải nghiệm đi xích lô ngắm Huế

Những khó khăn trên có phải là yếu tố vừa tác động đến lượng khách vừa khó thu hút nhà đầu tư không, thưa ông?

Có thể nói đó là một phần nguyên nhân. Khách quan đánh giá thì thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách cởi mở để kêu gọi đầu tư, song rất nhiều người vẫn còn băn khoăn, tại sao các nhà đầu tư lớn, các thương hiệu hàng đầu quốc tế chưa đến Huế.

Không phủ nhận một điểm khó của Huế là vấn đề thời tiết và những yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên, nhà đầu tư luôn nhìn vào yếu tố thuận lợi, khả năng thu hồi vốn. Huế phải có hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, có sản phẩm, điểm đến hấp dẫn, sức hút khách cao thì họ mới tìm đến đầu tư. Đây là những vấn đề mà địa phương và các ngành chức năng cần quan tâm.

Để tháo gỡ khó khăn, giúp du lịch Huế bứt phá, theo ông, chúng ta cần có những giải pháp gì?

Điều quan trọng hàng đầu là phải có một tầm nhìn chiến lược về phát triển du lịch - dịch vụ một cách đồng bộ, hiệu quả, quan tâm đến các mặt từ cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vụ, nhân lực, sản phẩm du lịch…

Chẳng hạn, kinh tế đêm là quan trọng để thu hút và giữ chân du khách. Huế đã có các phố đi bộ, phố đêm, làm sao để thực sự khai thác và phát triển kinh tế đêm hiệu quả. Phải tận dụng, khai thác triệt để thương hiệu “Kinh đô ẩm thực”, “Kinh đô áo dài”, các show diễn để làm dịch vụ về đêm; khai thác hiệu quả thương hiệu Festival Huế.

Phải quan tâm quy hoạch, phát triển du lịch, không chỉ là dịch vụ mà chú ý đến giao thông, từ các điểm/bãi đỗ xe, tính đến phương án đưa công nghệ vào bãi giữ xe. Đồng thời, quan tâm đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Điều đặc biệt quan tâm là yếu tố sản phẩm. Cần nghiên cứu, xây dựng sản phẩm mới gắn với thị trường. Xu hướng giờ đây du khách rất quan tâm đến các du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, du lịch golf, các hoạt động vui chơi - giải trí, nên nghiên cứu xây dựng sản phẩm gắn với từng phân khúc khách, các thị trường khách giàu tiềm năng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đánh giá lại một cách cụ thể, toàn diện, làm sao để có những chính sách đủ sức hấp dẫn hơn để thu hút các nhà đầu tư, thương hiệu quốc tế về Huế.

Một định hướng được xem là cú hích cho phát triển du lịch Huế làm thế nào để có cơ chế và quy hoạch để có một “đặc khu du lịch” cao cấp gắn với biển, đầm phá, bởi vì Huế có tiềm năng, lợi thế và đây là lực đẩy rất tốt để phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Địa phương và ngành du lịch cũng cần tranh thủ thêm sự quan tâm từ các nguồn lực của Trung ương, các bộ, ngành để thúc đẩy du lịch phát triển mạnh. Khi thực hiện tốt các giải pháp trên thì việc gắn với hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá một cách tích cực sẽ tạo ra sự bứt phá thực sự.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!